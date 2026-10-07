Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México
MIAMI (AP) — Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México.
Compartir en:
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU muestra a la tormenta tropical Simón en el océano Pacífico, frente a la costa suroeste de México, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP) AP