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Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México

MIAMI (AP) — Tormenta tropical Simón se forma en el océano Pacífico frente a costa suroeste de México.

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU muestra a la tormenta tropical Simón en el océano Pacífico, frente a la costa suroeste de México, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP)
Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de EEUU muestra a la tormenta tropical Simón en el océano Pacífico, frente a la costa suroeste de México, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica vía AP) AP

FUENTE: AP

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