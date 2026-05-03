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Torkelson conecta jonrón de dos carreras y los Tigres vencen 7-1 a los Rangers

DETROIT (AP) — Spencer Torkelson conectó un jonrón de dos carreras y los Tigres de Detroit se despegaron para vencer 7-1 a los Rangers de Texas la noche del domingo.

Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, batea un jonrón de dos carreras contra los Rangers de Texas durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Spencer Torkelson, de los Tigres de Detroit, batea un jonrón de dos carreras contra los Rangers de Texas durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas, el domingo 3 de mayo de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

Torkelson había pasado cinco juegos sin cuadrangular después de igualar un récord de la franquicia al volarse la barda en cinco partidos consecutivos.

Kevin McGonigle pegó dos sencillos productores de carrera y Matt Vierling añadió un doble de dos carreras para Detroit, que ganó las cinco series que disputó en casa. Hao-Yu Lee aportó un sencillo productor.

Tyler Holton abrió el juego y retiró a dos de los tres bateadores que enfrentó. Brant Hunter (4-0) lanzó tres entradas y un tercio sin permitir carreras para llevarse la victoria, al aceptar dos imparables y ponchar a dos.

El abridor de los Rangers, Jack Leiter, igualó su máximo de carrera con 10 ponches. Trabajó seis entradas y dos tercios y fue responsable de cinco carreras.

Leiter ponchó a seis de los primeros ocho bateadores que enfrentó. No permitió que nadie se embasara hasta que otorgó una base por bolas de cuatro lanzamientos a Riley Greene. Torkelson se quedó abajo en la cuenta 0-2 y luego conectó con fuerza un slider colgado por encima de la barda del jardín izquierdo para darle a Detroit ventaja de 2-0.

El sencillo de línea de McGonigle en la sexta impulsó a Jake Rogers, quien abrió la entrada con una línea que botó y pasó al jardinero central Evan Carter para un triple.

Texas anotó en la séptima con un rodado productor de Kyle Higashioka. Luego los Tigres registraron cuatro carreras en la parte baja del episodio, con el doble corto de dos carreras de Vierling como jugada destacada.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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