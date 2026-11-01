Toque de queda entra en vigor en costa de Ecuador en medio de reparos sobre su eficacia

La restricción de movilidad empezó a regir desde la medianoche hasta las 5:00 de la mañana y se extenderá por 10 días en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos, Esmeraldas y Manabí.

Sin entregar detalles, el Ministerio del Interior informó el domingo en su cuenta de X que se desplegaron operativos para garantizar el cumplimiento de la disposición, y el titular de esa cartera de Estado, John Reimberg, se limitó el viernes a señalar que implementarán medidas “importantes” para la seguridad.

Un informe policial citado en el decreto ejecutivo señala más del 90% de asesinatos registrados en esos territorios están relacionados con la violencia criminal . Además, se evidencia “la continuidad de delitos como secuestros extorsivos, extorsiones, homicidios, disponibilidad y sustracción de armas”, agregó.

Ecuador arrastra un lustro sumido en una espiral de inseguridad provocada por la expansión de bandas criminales ligadas al narcotráfico transnacional, que lo llevaron a cerrar el 2025 como el más violento de su historia con 9.216 asesinatos, 50 por cada 100.000 habitantes.

Aunque según cifras oficiales entre enero y septiembre los homicidios disminuyeron en un 8%, unos 500 casos menos respecto del mismo período del año anterior, para Diego Pérez, experto en seguridad y catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, “las dinámicas de la violencia siguen perpetuándose en el país”.

El toque de queda “está apuntando a visibilizar las acciones del gobierno, no necesariamente a atender el centro estructural de la violencia”, dijo en declaraciones a The Associated Press.

“Son mediáticas, pero no afectan el centro duro de la criminalidad” y sus organizaciones que, además, son flexibles, apuntó el experto. “Si se ejerce presión en Guayas, no tendrán problema en movilizarse a otras provincias”, donde los índices incrementarán.

No es la primera vez que el gobierno de Daniel Noboa aplica la medida. Lo hizo en tres ocasiones previas — marzo, mayo y septiembre—, en las que destacó los resultados. Pero la estrategia de seguridad también ha sido cuestionada por organismos de defensa de derechos humanos nacionales e internacionales.

El riesgo por el “uso intensivo y extensivo de las Fuerzas Armadas” y un consecuente debilitamiento institucional está latente, según Pérez.

FUENTE: AP