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Tomlin anota 26 y Cleveland vence 130-117 a Washington en el cierre de la temporada regular

CLAVELAND (AP) — Nae’Qwan Tomlin anotó 26 puntos, la mayor cifra de su carrera, y los Cavaliers de Cleveland lideraron de principio a fin al derrotar 130-117 a los Wizards de Washington el domingo en el cierre de la temporada regular para ambos equipos.

Bub Carrington (7), de los Wizards de Washington, dispara de larga distancia mientras Naeqwan Tomlin (35), de los Cavaliers de Cleveland, defiende en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Bub Carrington (7), de los Wizards de Washington, dispara de larga distancia mientras Nae'qwan Tomlin (35), de los Cavaliers de Cleveland, defiende en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el domingo 12 de abril de 2026, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

El novato Jaylon Tyson se quedó a dos asistencias de un triple-doble, con 22 unidades, 11 rebotes y ocho asistencias, mientras los Cavaliers dieron descanso a la mayoría de sus jugadores clave porque ya tenían asegurado el cuarto puesto en la Conferencia Este. Max Strus —quien se perdió los primeros 67 partidos por una fractura en el pie izquierdo— jugó 18 minutos en la primera mitad y aportó 10 tantos y cinco rebotes.

Los Cavaliers (52-30) —que se medirán a Toronto en la primera ronda— han ganado 11 de sus últimos 14 partidos y tienen marca de 35-14 desde el 29 de diciembre. Han hilvanado 15 victorias seguidas sobre Washington, la segunda racha ganadora más larga contra cualquier equipo en la historia de la franquicia.

Por Washington, Jamir Watkins logró 24 puntos, la mayor cifra de su carrera, mientras Sharife Cooper y Bub Carrington anotaron 20 cada uno. Carrington es el primer jugador de la NBA desde Karl Anthony Towns en 2016-17 en disputar los 82 partidos en cada una de sus dos primeras temporadas.

Los Wizards (17-65) terminaron la campaña con una racha de 10 derrotas consecutivas y perdieron 26 de sus últimos 27. Su única victoria en ese tramo fue el 25 de marzo contra Utah.

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FUENTE: AP

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