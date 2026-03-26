americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tom Brady dice que ha considerado salir del retiro, pero a la NFL no le gusta la idea

Tom Brady reveló en una entrevista publicada el jueves que consideró salir del retiro, pero la NFL no fue particularmente receptiva a la idea.

A Brady, siete veces campeón del Super Bowl y propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, le preguntaron en una entrevista reciente con CNBC si ha revisado las reglas para que un propietario minoritario vuelva a jugar en la NFL.

“En realidad sí he preguntado, y a ellos (la NFL) no les gusta mucho esa idea, así que lo voy a dejar ahí”, comentó y añadió: “Exploramos muchas cosas diferentes, y estoy muy felizmente retirado. Déjenme decir eso también”.

No habría sido la primera vez que Brady salía del retiro. El tres veces Jugador Más Valioso de la liga se retiró brevemente durante la temporada baja de 2022 tras dos temporadas con los Buccaneers. Cambió de opinión 40 días después y jugó un año más antes de retirarse “para siempre” en febrero de 2023.

Brady llamó la atención recientemente en el Fanatics Flag Football Classic, donde jugó junto a Jalen Hurts, Devonta Smith, Stefon Diggs y el corredor de los Raiders Ashton Jeanty. También se reencontró en el campo con su compañero durante 11 temporadas y cuatro veces campeón del Super Bowl, Rob Gronkowski.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Díaz-Canel confirma que Raúl Castro lidera negociaciones con EE.UU. en medio de tensiones

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

Juez rechaza desestimar caso contra Maduro y deja en suspenso pago de su defensa en EE.UU.

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

EE.UU. revoca ciudadanía a cubana en Hialeah por fraude millonario a Medicare

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

Muere Noelia Castillo, la más joven en recibir la eutanasia en España, tras dos años de lucha en los tribunales

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

CUBA VA POR LOS EUROS DEL EXILIO: autorizan empresa española para manejar remesas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter