Tom Brady dice que ha considerado salir del retiro, pero a la NFL no le gusta la idea

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A Brady, siete veces campeón del Super Bowl y propietario minoritario de los Raiders de Las Vegas, le preguntaron en una entrevista reciente con CNBC si ha revisado las reglas para que un propietario minoritario vuelva a jugar en la NFL.

“En realidad sí he preguntado, y a ellos (la NFL) no les gusta mucho esa idea, así que lo voy a dejar ahí”, comentó y añadió: “Exploramos muchas cosas diferentes, y estoy muy felizmente retirado. Déjenme decir eso también”.

No habría sido la primera vez que Brady salía del retiro. El tres veces Jugador Más Valioso de la liga se retiró brevemente durante la temporada baja de 2022 tras dos temporadas con los Buccaneers. Cambió de opinión 40 días después y jugó un año más antes de retirarse “para siempre” en febrero de 2023.

Brady llamó la atención recientemente en el Fanatics Flag Football Classic, donde jugó junto a Jalen Hurts, Devonta Smith, Stefon Diggs y el corredor de los Raiders Ashton Jeanty. También se reencontró en el campo con su compañero durante 11 temporadas y cuatro veces campeón del Super Bowl, Rob Gronkowski.

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FUENTE: AP