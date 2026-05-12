Todas las miradas están sobre Wembanyama tras su expulsión por un codazo

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Los Spurs, obviamente, están aliviados por eso. Y si Wembanyama está molesto por haberse perdido la mayor parte del cuarto partido.

“Sé que estaba disgustado por no poder jugar ese partido”, comentó el escolta de los Spurs Devin Vassell en una práctica de tiro a la que asistieron, entre otros, el presidente de los Spurs Gregg Popovich, la leyenda de los Spurs Manu Ginobili y el exasistente de los Spurs Brett Brown. “Así que sé que va a estar listo para salir. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos a ese Vic molesto que esté listo para atacar el partido, sin duda”.

Se podría argumentar fácilmente que el partido del martes es el más importante de la carrera de Wembanyama en la NBA debido a que la serie está empatada 2-2.

Vassell quiere ver a un Wembanyama encendido —dentro de lo razonable, por supuesto.

“Ya lo hemos visto antes. Hemos visto cuando Vic se enfada”, señaló Vassell. “Quiero decir, solo necesitamos que calme sus emociones, que se asegure de no dejar que sus emociones lo dominen porque, al final del día, como dije, no puede cometer faltas flagrantes, no puede hacer nada de eso. Así que Vic sabe lo que tiene que hacer y estará listo”.

Wembanyama fue expulsado el domingo por la noche tras lanzar un codazo al inicio del segundo cuarto después de enredarse con Naz Reid y Jaden McDaniels, de Minnesota, mientras capturaba un rebote. Wembanyama balanceó los brazos y su codo golpeó a Reid en el rostro.

Los árbitros revisaron la jugada y elevaron la falta a Flagrante 2, lo que conlleva una expulsión automática. La NBA, como siempre hace en esas situaciones, revisó nuevamente la acción después del partido y decidió el lunes que la expulsión era suficiente. Podría haber multado o incluso suspendido a Wembanyama para el quinto partido y más allá si hubiera considerado que estaba justificado. “No creo que lo hayamos pensado mucho, la verdad”, dijo a los periodistas el base de los Timberwolves Mike Conley Jr. durante la sesión de tiros de Minnesota el martes. “Creo que, una vez que salió el fallo, fue como: lo esperábamos y seguimos adelante. Es una de esas cosas. No queremos que los jugadores se pierdan partidos. Queremos jugar contra los mejores. No queremos que haya jugadores que se pierdan partidos así”. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP