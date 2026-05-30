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Titular de la OMS llega al epicentro de brote de ébola

BUNIA, República Democrática del Congo (AP) — El director de la Organización Mundial de la Salud llegó el sábado a Bunia, en el este de la República Democrática del Congo, epicentro del brote de un tipo raro de ébola, donde el virus aún supera la velocidad de la respuesta a pesar de que las instalaciones sanitarias están mejor organizadas y ha llegado nueva ayuda.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habla con reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ndjili, el jueves 28 de mayo de 2026, en Kinshasa, República Democrática del Congo. (AP Foto/Samy Ntumba Shambuyi)
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, habla con reporteros a su llegada al Aeropuerto Internacional de N'djili, el jueves 28 de mayo de 2026, en Kinshasa, República Democrática del Congo. (AP Foto/Samy Ntumba Shambuyi) AP

Se tiene previsto que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visite un centro de tratamiento y se reúna con autoridades locales, trabajadores de salud y familias afectadas en Bunia.

“La mejor manera de abordar esto es proporcionar todo el apoyo necesario para combatir la enfermedad en su epicentro y seguir ofreciendo toda la asistencia que sea necesaria”, declaró Tedros a los periodistas a última hora del viernes.

La OMS informó el viernes que las autoridades han reportado 906 casos sospechosos y 223 muertes. La vecina Uganda ha confirmado nueve casos y un deceso, indicó el viernes el Ministerio de Salud ugandés.

El virus Bundibugyo, el tipo de ébola actual, no tiene tratamiento ni vacuna aprobados.

“Esta es una situación difícil, y lo reconocemos. Pero la República Democrática del Congo ya se ha enfrentado al virus del ébola en muchas ocasiones. Confiamos en que una vez más pueda poner este brote bajo control”, subrayó Tedros a los periodistas el viernes, después de reunirse con la primera ministra, Judith Suminwa Tuluka.

La ayuda médica donada por la Unión Europea llegó el jueves a Ituri, epicentro del brote de ébola en la República Democrática del Congo, y se esperan más envíos durante los próximos ocho días. Estados Unidos anunció el envío de 80 millones de dólares en ayuda adicional, con lo que su compromiso total supera los 112 millones de dólares.

Los esfuerzos de respuesta en los hospitales Rwampara y General de Bunia parecen más organizados, con personal adicional, equipo de protección y suministros médicos, aunque los pacientes siguen llegando a toda hora, observó un reportero de AP el viernes.

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Banchereau informó desde Dakar, Senegal. El periodista de The Associated Press Saleh Mwanamilongo en Bonn, Alemania, contribuyó con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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