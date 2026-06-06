americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tiroteo en un festival en Toledo, Ohio, deja varias personas heridas, dicen las autoridades

TOLEDO, Ohio, EE.UU. (AP) — Varias personas fueron baleadas la tarde del sábado cerca de un festival comunitario en Toledo, Ohio, informó la policía.

Agentes de la policía de Toledo respondieron a un reporte de una persona baleada cerca del Old West End Festival alrededor de las 5:30 de la tarde A su llegada encontraron a varias víctimas con heridas de bala, indicó el departamento de policía en un comunicado.

Muchas víctimas han sido trasladadas a hospitales cercanos, señaló la policía. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre las lesiones ni sobre cuántas personas fueron baleadas.

La policía busca activamente a los sospechosos y trabaja para determinar las circunstancias del tiroteo.

El Old West End Festival es una celebración de dos días en el distrito histórico de Toledo que incluye música en vivo, puestos de comida y compras.

El Departamento de Policía de Toledo no respondió de momento a correos electrónicos ni a mensajes telefónicos en busca de información.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Tres operadores trabajan en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York, el miércoles 3 de junio de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street se tambalea: las tecnológicas caen y los rendimientos de bonos se disparan

ARCHIVO - John Bolton habla en el John F. Kennedy Jr. Forum de la Facultad Harvard Kennedy, el 29 de septiembre de 2025, en Cambridge, Massachusetts. (Foto AP/Michael Dwyer, Archivo)

John Bolton, exasesor y rival de Trump, se declarará culpable en caso de información clasificada

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, John Thune, y, de izquierda a derecha, el senador republicano por Missouri Josh Hawley, y el senador republicano por Oklahoma James Lankford, hablan con reporteros después de una reunión a puerta cerrada con otros republicanos, en el Capitolio, en Washington, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/J. Scott Applewhite)

Senado de EEUU inicia votación de proyecto de ley para financiar al ICE y la Patrulla Fronteriza

Una tienda Macys en Gurnee, Illinois, el 15 de abril del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Ventas de Macy's aumentan por cuarto trimestre consecutivo

Destacados del día

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

El dólar alcanza los 600 pesos en Cuba y marca un nuevo récord histórico en medio de la crisis económica

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Modelo de OnlyFans de origen cubano arresta en Miami, acusada de prostitución y posesión de cocaína

Raúl Castro reaparece junto a su nieto El Cangrejo tras ser acusado por EE.UU.

Raúl Castro reaparece junto a su nieto "El Cangrejo" tras ser acusado por EE.UU.

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

Díaz-Canel invita a emigrados cubanos a invertir y administrar hoteles tras la salida de cadenas extranjeras

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

MIAMI LLENO DE CASTRISTAS: Suegra de Alejandro Castro Espín vive en Miami y viaja frecuentemente a Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter