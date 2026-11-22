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La torreta de un vehículo policial, el 17 de enero de 2022, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke, Archivo) AP

El tiroteo se desató alrededor de las 19:30 del sábado en un concierto al que asistieron unas 150 personas en Strathmore, un pequeño poblado en el condado de Tulare, una región montañosa en el centro del estado, indicó la policía del condado en un comunicado. Un número no especificado de sospechosos abrió fuego contra la multitud. No se anunciaron arrestos.

Un hombre de 26 años recibió un disparo en el pecho y requirió cirugía. Permanecía en estado crítico, señaló la policía del condado. Otras dos víctimas, de 19 y 22 años, también requirieron de cirugía, mientras que otras seis personas sufrieron lesiones menores.

Las autoridades creen que el tiroteo “podría estar relacionado con pandillas”, pero no dieron más detalles. El espectáculo en la localidad de unos 3.000 habitantes contó con artistas de estados vecinos, indicó la dependencia.

La policía no respondió de momento a un correo electrónico en busca de más detalles, pero señaló que ya no existía ninguna amenaza para el público.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP