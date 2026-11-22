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Agentes de la policía respondieron a un reporte de disparos la noche del sábado en el salón de fiestas Pandora’s Magical Events Venue, en Parma, a unos 16 kilómetros (10 millas) al sur de Cleveland, señaló la policía en un comunicado de prensa.

Las autoridades indicaron que una de las personas que disparó, un hombre de 29 años, fue detenido, pero no se le presentaron cargos de inmediato. Los detectives trataban de determinar si el hombre fue el agresor o si actuó en defensa propia, declaró el portavoz de la policía, Scott Traxler. Un segundo presunto tirador, un hombre de 19 años, fue una de las personas que murió, añadió la policía.

Las autoridades identificaron a dos de las víctimas como Leasia England, de 17 años, y Jayson Townsend, de 45. Según la policía, Townsend era el padre de la mujer que se celebraba el baby shower; ella resultó ilesa.

Las autoridades no han dado a conocer los nombres del presunto tirador de 19 años que murió, así como tampoco el de una mujer de 39 años que recibió un disparo en la pierna.

Información preliminar indica que el hombre de 19 años era el padre del bebé por nacer, y testigos dijeron a la policía que él no estaba invitado al baby shower, explicó Traxler. El hombre detenido al parecer es un familiar de la futura madre.

La policía recuperó dos armas de fuego involucradas en el tiroteo, indicaron funcionarios. Los detectives revisaban el domingo imágenes de las cámaras de vigilancia y declaraciones de testigos para determinar qué condujo al enfrentamiento, añadió Traxler. Podrían requerirse pruebas balísticas para determinar de qué arma salieron las balas que hirieron a cada una de las víctimas.

Las autoridades señalaron que los fiscales determinarán eventualmente si el hombre detenido debe ser acusado de algún delito. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP