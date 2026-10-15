Tiroteo en escuela primaria de Oregon deja al menos dos heridos; el atacante murió

“No tenemos una cifra (de víctimas) en este momento. Sabemos que hay niños entre las víctimas”, indicó Sheila Miller, gerente de comunicaciones del Departamento de Policía de Bend.

Añadió que las autoridades recibieron una llamada sobre un disparo contra un automóvil afuera de la escuela primaria Silver Rail a las 12:59 de la tarde, y agentes se presentaron al lugar pocos minutos más tarde.

El sospechoso recibió un disparo poco después, aunque Miller señaló que no sabía si fue abatido por la policía o por un transeúnte.

Portavoces de la ciudad y del departamento de policía no respondieron de momento a correos electrónicos de The Associated Press en busca de comentarios.

La escuela primaria Silver Rail fue puesta en confinamiento, de acuerdo con una publicación en Facebook del distrito escolar Bend-La Pine.

“Estamos en el proceso de ir aula por aula y evacuar a cada una de las personas que están en esa escuela. ... Este es el tipo de cosa que no queremos nunca que ocurra en Bend. Es devastador”, señaló Miller, quien se tomó un momento para controlar sus emociones.

La escuela contó con 459 estudiantes matriculados hasta el año pasado, según el Departamento de Educación de Oregon, y da clases a alumnos desde kínder hasta quinto grado. Bend se ubica a más de 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Portland.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP