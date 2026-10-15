BRUTAL ATROPELLO EN MIAMI: conductor lanza por los aires a un peatón en Allapattah y huye del lugar

Un hombre de 35 años resultó gravemente herido después de ser atropellado violentamente por un vehículo que lo lanzó por los aires y escapó sin detenerse a prestarle ayuda , durante un incidente ocurrido en el vecindario de Allapattah, en el noroeste de Miami, Florida.

El accidente ocurrió poco antes de las 6:00 de la mañana del martes 13 de octubre , en las inmediaciones de la Avenida 7 y la Calle 27 del noroeste de Miami.

El momento quedó registrado por las cámaras de seguridad de un negocio cercano, Luxury Custom Garage , cuyas imágenes muestran cómo el peatón fue impactado mientras intentaba cruzar la calle empujando un patinete eléctrico.

La víctima quedó inconsciente sobre la calzada y fue trasladada de emergencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital , uno de los principales centros de atención a pacientes con traumatismos graves del sur de Florida.

La Policía de Miami mantiene abierta una investigación para localizar al conductor que abandonó la escena.

Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia muestran al hombre caminando por la vía mientras empujaba un patinete eléctrico.

Según la Policía, el peatón intentaba cruzar a mitad de cuadra, fuera de un paso habilitado para peatones.

En cuestión de segundos, un vehículo de color oscuro apareció en la vía y lo impactó violentamente.

La fuerza del choque lanzó al hombre por los aires antes de que cayera sobre el pavimento.

El conductor continuó su marcha y abandonó el lugar sin detenerse para auxiliarlo ni esperar la llegada de los servicios de emergencia.

El video, difundido por medios locales como Telemundo 51 y WSVN 7News, se convirtió en una pieza importante para la investigación policial.

Un policía escuchó el impacto desde una gasolinera cercana

Una circunstancia permitió que las autoridades reaccionaran rápidamente.

Un agente de la Policía de Miami se encontraba abasteciendo de combustible su patrulla en una gasolinera situada al otro lado de la calle cuando escuchó el accidente.

El portavoz policial Michael Vega describió lo ocurrido durante declaraciones a WSVN 7News.

“Escucha el chirrido de las llantas, luego escucha un golpe. Mira y ve a la víctima caer al suelo después de ser golpeada por el vehículo”, explicó.

El oficial acudió a la escena después de advertir lo sucedido.

Posteriormente, equipos de Miami Fire Rescue respondieron para brindar atención médica al peatón.

La víctima quedó inconsciente y fue trasladada al Jackson Memorial Hospital

El hombre, cuya identidad no ha sido divulgada públicamente, fue encontrado inconsciente después del impacto.

Los paramédicos lo estabilizaron y trasladaron al Ryder Trauma Center del Hospital Jackson Memorial.

Las autoridades informaron que, pese a la gravedad inicial de las lesiones, se espera que pueda recuperarse.

Hasta el momento, no se ha divulgado un parte médico detallado sobre las lesiones sufridas ni una fecha estimada para su alta hospitalaria.

La Policía tampoco ha informado si la víctima pudo ofrecer posteriormente declaraciones sobre lo ocurrido.

Policía señala que el peatón cruzaba fuera del paso habilitado

Uno de los aspectos relevantes de la investigación es el lugar por el que el hombre intentaba cruzar la vía.

Según el portavoz Michael Vega, las imágenes muestran que el peatón estaba atravesando la calle fuera de un cruce autorizado.

El funcionario sostuvo que esa circunstancia podía influir en la determinación de responsabilidad por el accidente.

Sin embargo, la posible responsabilidad del peatón en el cruce no elimina la obligación legal del conductor de detenerse después de un choque que provoca lesiones.

Vega explicó que abandonar la escena convirtió el incidente en una investigación por un delito potencialmente mucho más grave.

Huir del lugar puede costarle al conductor hasta 15 años de prisión

La Policía de Miami advirtió que el conductor podría enfrentar consecuencias penales importantes por abandonar la escena de un accidente con lesiones graves.

De acuerdo con la legislación de Florida, abandonar el lugar de un accidente que provoca lesiones corporales graves puede constituir un delito grave de segundo grado.

Las sanciones previstas pueden incluir:

Hasta 15 años de prisión.

Multas de hasta 10.000 dólares.

Revocación de la licencia de conducir durante al menos tres años, cuando corresponda legalmente.

El portavoz policial subrayó que la situación habría sido distinta si el conductor hubiera permanecido en el lugar y colaborado con las autoridades.

“Puede que esto sea solo una multa. Pero cuando se va del lugar de un accidente, entonces enfrenta un cargo más grave por abandonar la escena de un accidente con lesiones graves”, declaró Vega, según CBS News Miami.

La responsabilidad definitiva dependerá de la investigación y de las circunstancias que puedan acreditarse judicialmente.

Buscan un automóvil negro o SUV con daños en el frente y el parabrisas

Los investigadores difundieron una descripción preliminar del vehículo involucrado.

Según la Policía, se trataría de un sedán o SUV de color negro o muy oscuro, que podría presentar daños importantes como consecuencia del impacto.

Las autoridades piden prestar atención especialmente a:

Daños extensos en la parte frontal del vehículo.

Posibles roturas o daños en el parabrisas.

Características compatibles con las imágenes de vigilancia.

Hasta ahora, no se ha divulgado públicamente la identidad del conductor ni se ha confirmado su arresto.

Dueño de taller divulga las imágenes para ayudar a encontrar al responsable

Nelson Agustín, propietario de Luxury Custom Garage, decidió compartir las grabaciones captadas por las cámaras de su establecimiento.

Su objetivo es que las imágenes permitan identificar al vehículo o aportar información sobre la persona que lo conducía.

La grabación muestra la violencia del impacto y la huida posterior.

Las autoridades esperan que algún testigo pueda reconocer características del automóvil o recordar haber visto un vehículo con daños recientes en la zona.

Policía de Miami pide colaboración ciudadana

Los investigadores solicitaron a cualquier persona que tenga información sobre el accidente que se comunique con las autoridades.

También recordaron que las denuncias pueden realizarse de forma anónima mediante Miami-Dade Crime Stoppers.

Teléfono: (305) 471-8477.

Según la información divulgada, podría existir una recompensa de hasta 5.000 dólares por datos que ayuden a resolver el caso, sujeta a las condiciones del programa.

Michael Vega dirigió un mensaje al conductor que escapó:

“Si es el conductor del vehículo, por favor dé un paso al frente y haga lo correcto”.

Los accidentes con fuga preocupan a las autoridades de Miami-Dade

El atropello de Allapattah se suma a una problemática recurrente en las carreteras del sur de Florida.

Según estadísticas citadas en el reporte, entre 2021 y 2025 los accidentes con fuga representaron aproximadamente el 33,1% de los siniestros registrados en Miami-Dade.

Durante ese período se contabilizaron 166 fallecidos y más de 17.000 lesionados en incidentes de esa categoría, de acuerdo con la fuente estadística mencionada.

Estos datos reflejan la magnitud del problema, aunque las cifras agregadas no permiten establecer las causas de cada accidente individual.

Las autoridades insisten en que los conductores involucrados en choques deben permanecer en la escena, prestar la asistencia exigida por la ley y colaborar con la investigación.

Investigación continúa para identificar al conductor que huyó

La Policía de Miami continúa revisando las grabaciones de vigilancia y recopilando información sobre el automóvil involucrado.

El hombre atropellado permanece bajo atención médica, con expectativas de recuperación según las autoridades.

Mientras tanto, el conductor continúa sin ser identificado públicamente.

El video muestra el momento en que el vehículo golpea al peatón, lo lanza por los aires y abandona el lugar, dejando a la víctima inconsciente sobre el pavimento.

La Policía pide ayuda ciudadana para localizar al responsable y esclarecer las circunstancias del accidente.

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