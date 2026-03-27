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Tiro en suspensión de Kawhi Leonard da a Clippers triunfo por 114-113 ante Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Kawhi Leonard encestó un tiro en suspensión con 0,4 segundos por jugar, y los Clippers de Los Ángeles remontaron un déficit de 24 puntos para superar el viernes 114-113 a los Pacers de Indiana.

Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, dispara frente a Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, en el partido del viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler)
Kawhi Leonard, de los Clippers de Los Ángeles, dispara frente a Pascal Siakam, de los Pacers de Indiana, en el partido del viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Doug McSchooler) AP

Leonard terminó con 28 puntos, al llegar a 20 por 50º partido consecutivo. Darius Garland lideró a los Clippers con 30.

Los Ángeles fue arrollado al inicio por el equipo con el peor récord de la NBA. Los Pacers estuvieron encendidos, con 8 de 11 en triples en el primer cuarto, para tomar una ventaja de 42-21.

La diferencia creció a 45-21 al comienzo del segundo periodo, antes de que los Clippers reaccionaran para lograr su cuarta victoria consecutiva, lo que le dio al entrenador Tyronn Lue el triunfo número 400 de su carrera.

Indiana volvió a ponerse al frente 113-108 con un tiro en suspensión de Obi Toppin cuando quedaba un minuto. Leonard respondió con la misma dosis, Garland encestó dos tiros libres y los Clippers recuperaron el balón después de que Pascal Siakam falló un disparo.

Sacaron desde la banda izquierda para Leonard, quien botó hacia el centro y se elevó para anotar el tiro ganador.

Leonard se convirtió en el 14º jugador de la NBA en anotar al menos 20 puntos en 50 partidos consecutivos, una racha que comenzó el 28 de noviembre.

FUENTE: AP

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