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Timberwolves reciben de vuelta a Garnett y vencen a Pelicans en cierre de temporada regular

MINNEAPOLIS (AP) — Los Timberwolves de Minnesota dieron descanso a casi todos sus titulares de cara a los playoffs durante una victoria por 132-126 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el domingo, mientras el ícono de la franquicia Kevin Garnett hizo una aparición especial en la noche de agradecimiento a los aficionados en el cierre de la temporada regular.

Kevin Garnett, exjugador de los Timberwolves de Minnesota, es presentado antes de un juego de baloncesto de la NBA entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Timberwolves, el domingo 12 de abril de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn)
Kevin Garnett, exjugador de los Timberwolves de Minnesota, es presentado antes de un juego de baloncesto de la NBA entre los Pelicans de Nueva Orleans y los Timberwolves, el domingo 12 de abril de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Matt Krohn) AP

Con los Timberwolves asegurados en el puesto número 6 de la Conferencia Oeste y los Pelicans eliminados desde hace tiempo, el principal atractivo fue la primera visita de Garnett al Target Center en ocho años.

Los Timberwolves (49-33) sentaron a nueve de sus 10 mejores jugadores, dándole al favorito de la afición Joe Ingles una titularidad simbólica en una actuación de 15 puntos y 10 asistencias. El alero novato Joan Beringer sumó 24 puntos, 12 rebotes y siete tapones.

Jeremiah Fears anotó 36 puntos y capturó 10 rebotes, y Derik Queen añadió 30 puntos con un récord personal de 22 rebotes para los Pelicans (27-55), que obtuvieron años de novato productivos de sus dos selecciones de primera ronda del draft en medio de otra temporada afectada por las lesiones. Fears disputó 82 partidos y Queen jugó 81.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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