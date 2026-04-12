Timberwolves reciben de vuelta a Garnett y vencen a Pelicans en cierre de temporada regular

MINNEAPOLIS (AP) — Los Timberwolves de Minnesota dieron descanso a casi todos sus titulares de cara a los playoffs durante una victoria por 132-126 sobre los Pelicans de Nueva Orleans el domingo, mientras el ícono de la franquicia Kevin Garnett hizo una aparición especial en la noche de agradecimiento a los aficionados en el cierre de la temporada regular.