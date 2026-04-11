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Tigres vencen 6-1 a Marlins con jonrón de tres carreras de Greene y el primer salvamento de Anderson

DETROIT (AP) — Riley Greene conectó un jonrón de tres carreras y remolcó cuatro, Drew Anderson terminó el juego al retirar a Jakob Marsee en un turno al bate de 14 lanzamientos para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, y Detroit venció el sábado 6-1 a los Marlins de Miami para darle a A.J. Hinch su victoria número 400 como mánager de los Tigers.

Riley Greene celebra con Kevin McGonigle de los Tigres de Detroit su jonrón de tres carreras en la tercera entrada ante los Marlins de Miami el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya)
Riley Greene celebra con Kevin McGonigle de los Tigres de Detroit su jonrón de tres carreras en la tercera entrada ante los Marlins de Miami el sábado 11 de abril del 2026. (AP Foto/Paul Sancya) AP

El novato Kevin McGonigle anotó dos veces por Detroit, que ha ganado dos seguidos tras una racha de cinco derrotas. Spencer Torkelson se embasó tres veces, incluido un sencillo impulsor en la octava entrada.

El receptor dominicano de los Marlins, Agustín Ramírez, y el primera base Connor Norby cometieron errores, lo que elevó a 15 en 15 juegos el total de Miami, el más alto de la Liga Nacional.

Casey Mize (1-1) permitió una carrera y seis hits, con cinco ponches, en 5 2/3 entradas, y Anderson cerró con 3 1/3 episodios sin permitir hits, en las que otorgó un par de bases por bolas. El turno al bate que puso fin al juego, a cargo de Marsee fue el más largo en las Grandes Ligas esta temporada.

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FUENTE: AP

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