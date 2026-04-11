Tigres vencen 6-1 a Marlins con jonrón de tres carreras de Greene y el primer salvamento de Anderson

DETROIT (AP) — Riley Greene conectó un jonrón de tres carreras y remolcó cuatro, Drew Anderson terminó el juego al retirar a Jakob Marsee en un turno al bate de 14 lanzamientos para conseguir su primer salvamento en las Grandes Ligas, y Detroit venció el sábado 6-1 a los Marlins de Miami para darle a A.J. Hinch su victoria número 400 como mánager de los Tigers.