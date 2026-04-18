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Tigres cortan racha de 9 derrotas fuera de casa con triunfo 4-1 ante Medias Rojas

BOSTON (AP) — Tarik Skubal ponchó a un máximo de temporada de 10 en seis entradas en las que permitió una carrera, Kerry Carpenter conectó un jonrón solitario y los Tigres de Detroit vencieron el sábado 4-1 a los Medias Rojas de Boston para poner fin a su racha de nueve derrotas consecutivas como visitantes.

Tarik Skubal de los Tigres de Detroit lanza en la primera entrada ante los Medias Rojas de Boston el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Steven Senne)
Tarik Skubal de los Tigres de Detroit lanza en la primera entrada ante los Medias Rojas de Boston el sábado 18 de abril del 2026. (AP Foto/Steven Senne) AP

Fue la racha más larga de los Tigers sin ganar fuera de casa desde que perdieron 10 en 2010. El novato Kevin McGonigle impulsó una carrera con un sencillo y conectó dos hits.

Skubal, de 29 años (3-2), limitó a los Medias Rojas a cuatro hits y logró el 18.º juego de su carrera con ponches de dos dígitos; 10 de ellos fueron la temporada pasada.

Tyler Holton lanzó dos entradas sin permitir carreras y Kenley Jansen consiguió los últimos tres outs para su quinto salvamento, el 481.º de su carrera.

El abridor dominicano de Boston, Brayan Bello (1-2), fue castigado con cuatro carreras en cuatro entradas. Los Medias Rojas han perdido los 12 juegos de esta temporada cuando su abridor no llega al menos a seis entradas y han ganado los ocho cuando sí lo hace.

Con los Tigers arriba 1-0, Carpenter encendió un cuarto inning de tres carreras al enviar el cambio de velocidad de Bello al bullpen de Detroit. Jake Rogers añadió un elevado de sacrificio y McGonigle conectó su sencillo productor.

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