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Tigres avanzan a semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf pese a caer 3-1 ante Sounders

SEATTLE (AP) — Los Tigres se sumaron al grupo de equipos mexicanos que sufrieron ante sus rivales de la MLS. Pero ganaron su serie gracias a los goles de visita.

Albert Rusnak anotó dos veces y los Sounders de Seattle lograron el miércoles una victoria de 3-1 sobre los Tigres, que sin embargo avanzaron a las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Un día después de que Nashville eliminó al América y Los Angeles FC hizo lo propio con el Cruz Azul, los equipos mexicanos devolvieron la cortesía.

Toluca no tuvo problemas para echar al Galaxy de Los Ángeles.

Rusnak puso en ventaja al local Seattle a los 11 minutos y añadió un gol a los 82, mientras que Danny Musovski marcó a los 49. Joaquim Pereira anotó a los 31 por Tigres, que ganó el partido de ida por 2-0.

El conjunto mexicano avanzó porque los goles de visitante son el criterio de desempate en la Copa de Campeones de la CONCACAF.

El club de la ciudad norteña de Monterrey, que busca un segundo título de la Copa de Campeones y el primero desde 2020, enfrentará a Nashville SC.

Paulinho brilla con Toluca

El delantero portugués Paulinho anotó dos goles en un lapso de seis minutos en la segunda mitad y Toluca se encaminó a una goleada de 3-0 sobre el Galaxy para avanzar a las semifinales.

Jesús Gallardo abrió el marcador a los 10 minutos y Paulinho siguió con tantos a los 58 y 64.

Los Diablos Rojos, que han conquistado títulos consecutivos en México, avanzaron a las semifinales por sexta vez y jugarán contra LAFC.

Paulinho, de 33 años y quien recientemente fue convocado para jugar con Portugal en partidos amistosos contra México y Estados Unidos, anotó cinco goles en la serie, que terminó 7-2 en el global.

Marcel Ruiz, quien había sufrido una ruptura en un ligamento de la rodilla derecha, reapareció milagrosamente con el Toluca 35 días después. El centrocampista ingresó como suplente y jugó los últimos 18 minutos.

En vez de ir al quirófano, Ruiz había optado por un tratamiento alternativo que incluía células troncales, con el fin de acelerar su recuperación y participar en el Mundial con la selección mexicana.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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