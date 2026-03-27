Tiger Woods involucrado en un accidente de tráfico en Florida, según reportes

Compartir en:









Tiger Woods, del Jupiter Links Golf Club, juega un tiro desde una trampa de arena en el hoyo ocho, durante el día final del torneo de golf TGL, el martes 24 de marzo de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (Foto AP/Reinhold Matay) AP

Las autoridades señalan que el accidente ocurrió poco después de las 2 de la tarde, no lejos de donde vive Woods en Jupiter Island. No se dieron más detalles, aunque CBS 12 citó a una fuente que indicó que no hubo lesiones graves.

El representante de Woods en Excel Sports no respondió de inmediato a un mensaje de texto en el que se solicitaba información.

Fue la tercera vez que Woods se ha visto involucrado en un accidente automovilístico; el más reciente ocurrió en febrero de 2021, cuando su SUV se salió de una carretera costera en Los Ángeles a gran velocidad, lo que le provocó múltiples lesiones en las piernas y los tobillos. Woods dijo después que los médicos consideraron la amputación.

Woods había estado trabajando para volver al golf tras una séptima cirugía de espalda el septiembre pasado. No había decidido si podría jugar el Masters del 9 al 12 de abril.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP