Tiger Woods: Cronología de momentos clave dentro y fuera del campo de golf

Esta foto proporcionada por la oficina policial del condado de Martin muestra a Tiger Woods, tras su arresto el viernes 27 de marzo de 2026 (Martin County Sheriff's Office via AP) AP

Octubre de 1996: Woods gana el torneo Las Vegas Invitational para lograr su primera victoria en la Gira de la PGA en su quinta participación como profesional.

Abril de 1997: Woods gana el Masters a los 21 años con un acumulado récord (270) y un margen de victoria sin precedentes (12 golpes) para convertirse en su campeón más joven.

Junio de 2000: Woods gana el Abierto de Estados Unidos en Pebble Beach por 15 golpes, el mayor margen en la historia de los campeonatos “major”.

Abril de 2001: Woods gana el Masters para convertirse en el único jugador en ostentar títulos de los cuatro “majors” profesionales al mismo tiempo.

Junio de 2007: Su esposa da a luz a su primer hijo, una niña llamada Samantha, un día después de que Woods termina como subcampeón en el Abierto de Estados Unidos.

Junio de 2008: Woods gana el Abierto de Estados Unidos mediante un desempate en Torrey Pines para conseguir su 14º “major”, a cuatro del récord que ostenta Jack Nicklaus. Una semana después, se somete a una cirugía reconstructiva en la rodilla izquierda para reparar el ligamento cruzado anterior y queda fuera durante ocho meses.

Febrero de 2009: Su esposa da a luz a su hijo Charlie.

Noviembre de 2009: Woods choca su camioneta contra un árbol y un hidrante fuera de su casa en Windermere, Florida. En las semanas siguientes, su vida personal se desmorona con reportes de múltiples relaciones extramatrimoniales. Pierde importantes contratos de patrocinio. Pasa 45 días en una clínica y no regresa al golf sino hasta el Masters de 2010.

Agosto de 2010: Se oficializa su divorcio de Elin Nordegren.

31 de marzo de 2014: Woods se somete a una cirugía de espalda una semana antes del Masters y se ausenta en Augusta National por primera vez.

16 de septiembre de 2015: Se somete a una segunda cirugía de espalda.

28 de octubre de 2015: Se le practica un tercer procedimiento en la espalda.

19 de abril de 2017: Se somete a una cuarta cirugía, esta vez para fusionar las lumbares.

30 de mayo de 2017: Woods es encarcelado brevemente en Jupiter, Florida, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. La policía lo encuentra dormido al volante de su auto de madrugada, con el motor encendido. Él lo atribuye a una combinación no recomendable de analgésicos.

27 de octubre de 2017: Woods se declara culpable de conducir imprudentemente y acepta ingresar a un programa alternativo. Los fiscales retiran el cargo de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas en virtud del acuerdo de culpabilidad.

23 de septiembre de 2018: Gana el Campeonato del Tour para la 80ª victoria de su carrera en la PGA.

14 de abril de 2019: Gana el Masters para su 15º “major”, su primero en 11 años.

28 de octubre de 2019: Gana el Zozo Championship, el 82º título de la PGA en su carrera, empatando con Sam Snead el récord.

19 de enero de 2021: Woods anuncia que se ha sometido a una quinta cirugía de espalda.

23 de febrero de 2021: Woods se ve involucrado en un accidente vial. Su vehículo vuelca solo en las afueras de Los Ángeles. Las autoridades indican que iba entre 135 kph y 140 kph en una carretera costera con límite de 70 kph. Los médicos señalan que sufrió fracturas expuestas conminutas en las secciones superior e inferior de la pierna derecha, además de un traumatismo significativo en el tobillo derecho. Los cirujanos tienen que insertar una varilla, tornillos y clavos para estabilizar la pierna de Woods.

19 de abril de 2023: Woods se somete a un procedimiento de fusión subtalar en el tobillo derecho para “abordar su artritis postraumática derivada de su fractura previa del astrágalo”.

13 de septiembre de 2024: Woods anuncia que se sometió a una cirugía en la espalda, por lo que describió como una microdescompresión de la columna lumbar por pinzamiento nervioso.

11 de marzo de 2025: Woods se somete a una cirugía tras romperse el tendón de Aquiles izquierdo mientras incrementaba sus entrenamientos con miras al Masters.

11 de octubre de 2025: Woods se somete a una séptima cirugía de espalda para reemplazar un disco lumbar.

27 de marzo de 2026: Woods es arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias enervantes cerca de su casa en Florida, después de que su Land Rover roza la parte trasera de un camión y vuelca de costado. No resulta herido. Las autoridades señalan que estaba afectado por medicamentos, no por alcohol, y que fue arrestado tras negarse a un análisis de orina.

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FUENTE: AP