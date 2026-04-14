Thunder y Gilgeous-Alexander caminan con ventaja de localía en busca de título de NBA

Kawhi Leonard, a la izquierda, alero de los Clippers de Los Ángeles, intenta rebasar al base Shai Gilgeous-Alexander, de el Thunder de Oklahoma City, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA el miércoles 8 de abril de 2026, en Inglewood, California. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

El Thunder ganó el sáptimo partido en casa en las finales de la Conferencia Oeste el año pasado contra Denver. Se llevó también el séptimo duelo de las Finales de la NBA en casa contra Indiana para conquistar el título.

Aseguró la serie de las finales de la Conferencia Oeste contra Minnesota en casa en el quinto encuentro.

Esta temporada, el Thunder contuvo a los Spurs de San Antonio de visita para asegurar la ventaja de localía durante todos los playoffs. Gracias a su récord de 64-18, el camino hacia el título de la NBA vuelve a pasar por Oklahoma City, por el vigente Jugador Más Valioso de la liga Shai Gilgeous-Alexander y por el Paycom Center, donde los niveles superiores son conocidos como “Loud City”.

“Es extremadamente importante. De lo contrario, no creo que todo el mundo estuviera tratando de conseguir los récords y esas cosas... El año pasado nos salvó un par de veces... Si no tenemos la ventaja de jugar en casa, eso pudo terminar de manera totalmente distinta. Así que la localía es extremadamente importante”, afirmó Jalen Williams, escolta/alero del Thunder.

Oklahoma City será anfitrión del primer partido de su serie de la ronda inicial el domingo contra un rival por determinar.

El Thunder sostiene que una de las claves de su éxito ha sido separar mentalmente esta temporada de la anterior. No está buscando repetir: solo está tratando de ganar el campeonato de esta temporada.

Mark Daigneault, entrenador del Thunder, señaló que el desapego del título del año pasado tiene mucho que ver con el éxito en esta temporada.

“El campeonato del año pasado fue genial. Lo ganamos. Nadie podrá quitárnoslo jamás. Y tendremos el resto de nuestras vidas para ser los campeones de 2025. Pero también ya terminó, y es completamente independiente de los playoffs de este año”, expresó Daigneault.

Hay muchas razones para creer que esta campaña será similar a la anterior. El Thunder fue quinto en la liga en anotación (119 puntos por partido), segundo en defensa (107,9) y primero con un margen promedio de victoria de 11,1 puntos.

Gilgeous-Alexander está bien posicionado para repetir como MVP después de promediar 31,1 puntos y 6,6 asistencias por partido esta temporada. Lanzó con 55,3% de acierto en tiros de campo y 38,6% en triples.

Chet Holmgren se perdió 50 partidos de la temporada regular el año pasado. Esta vez, estuvo mayormente sano y surgió como elegido al Juego de Estrellas. Promedió 17,1 puntos y 8,9 rebotes, y terminó segundo en la liga con 1,9 tapones por partido.

Williams, seleccionado al Juego de Estrellas la temporada pasada, estuvo lesionado durante gran parte de esta campaña. Ha recuperado su nivel y ha promediado 17,1 puntos por partido esta temporada. El pívot Isaiah Hartenstein y el escolta Lu Dort se mantuvieron como titulares constantes.

La mayor fortaleza del equipo podría estar en su banca. Ajay Mitchell, Isaiah Joe, Alex Caruso, Aaron Wiggins, Jaylin Williams, Cason Wallace, Kenrich Williams y Jared McCain son contribuyentes importantes. De los jugadores del Thunder que participaron en al menos 30 partidos, 13 promediaron un mínimo de 15 minutos por encuentro y 10 promediaron al menos ocho puntos.

El Thunder incorporó a McCain en un traspaso a mitad de temporada con Filadelfia, y desde el acuerdo ha promediado 10,4 puntos en 18 minutos por partido.

Daigneault mostró disposición a utilizar a fondo su banca y a modificar alineaciones durante los playoffs de la temporada pasada. Señaló que el año pasado movió a Wallace a la alineación titular durante las Finales de la NBA, y comentó que suplentes como Kenrich Williams, quien es 13.º del equipo en minutos jugados este año, tuvieron momentos clave durante los playoffs de la temporada pasada.

“Vamos a tratar simplemente de encontrar lo mejor. Pero cuando tienes un equipo profundo, eso a veces es lo mejor. Tenemos a muchos jugadores en los que creemos, y asumimos que todos están listos para hacer lo que sea necesario para ayudar al equipo en cualquier momento. Y hay muchísimos ejemplos de eso en los playoffs del año pasado”, añadió Daigneault.

El Thunder ni siquiera sabe quién será su rival de primera ronda; eso se determinará el viernes en el torneo de play-in. Daigneault dijo que está bien con la incertidumbre sobre si el Thunder jugará contra Phoenix, Portland, Golden State o los Clippers de Los Ángeles.

“De aquí a entonces, nos enfocamos en prepararnos mental, física y emocionalmente, y en lo fundamental, para la primera ronda, independientemente de contra quién juguemos”, dijo Daigneault.

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FUENTE: AP