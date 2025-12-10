americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Thunder iguala el mejor inicio de 25 partidos en la NBA con paliza 138-89 sobre Suns

OKLAHOMA CITY (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos, y el Thunder de Oklahoma City igualó el mejor inicio de 25 partidos de una temporada de la NBA al dominar a los Suns de Phoenix 138-89 en los cuartos de final de la Copa NBA el miércoles.

Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Nick Richards (2) y Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips)
Shai Gilgeous-Alexander (2), del Thunder de Oklahoma City, dispara sobre Nick Richards (2) y Dillon Brooks (3), de los Suns de Phoenix durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la Copa NBA, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Oklahoma City. (AP Foto/Kyle Phillips) AP

El récord de 24-1 del Thunder empata con el de los Warriors de Golden State de 2015-16, quienes ganaron sus primeros 24 juegos antes de finalmente perder.

Chet Holmgren añadió 24 unidades y ocho rebotes para el Thunder, que estableció una marca de franquicia con su 16ta victoria consecutiva. Avanzaron a las semifinales el sábado contra los Lakers de Los Ángeles o San Antonio.

Parecía que este podría ser un partido difícil para el Thunder. La victoria de Oklahoma City por 123-119 sobre los Suns en el grupo de la Copa NBA el 28 de noviembre fue su juego más reñido durante su racha de victorias.

Pero la estrella de Phoenix, Devin Booker, se perdió su tercer partido consecutivo debido a una distensión en la ingle derecha. Anotó 21 puntos en el enfrentamiento anterior y expresó en la rueda de prensa posterior que el "secreto ha salido a la luz" sobre la defensa líder de la liga del Thunder.

Parece que los Suns tienen más que aprender. Lanzaron un 39.3% desde el campo y anotaron su total de puntos más bajo de la temporada. Dillon Brooks lideró a los Suns con 16 unidades, pero solo encestó cuatro de 16 tiros. Fue la menor cantidad de puntos que Oklahoma City ha permitido esta temporada.

Jalen Williams encestó un triple al sonar la bocina del medio tiempo para darle al Thunder una ventaja de 74-48. Gilgeous-Alexander anotó 17 puntos en la primera mitad a pesar de solo intentar ocho tiros.

Gilgeous-Alexander llegó a 96 juegos seguidos con al menos 20 puntos. Alcanzó el total con una volcada en un contraataque que puso al Thunder arriba 84-50 con 9:15 restantes en el tercer cuarto.

El guardia de Phoenix, Grayson Allen, fue expulsado después de empujar a Holmgren y derribarlo al suelo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

ARCHIVO - El portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y otros buques de guerra cruzan el Estrecho de Ormuz hacia el Golfo Pérsico el domingo 26 de noviembre de 2023. (Técnico de Información de Segunda Clase Ruskin Naval/U.S. Navy vía AP, archivo)

Trump anuncia incautación de buque petrolero frente a Venezuela: el buque iba rumbo a Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

Suben a 44 los muertos por chikungunya y dengue en Cuba

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter