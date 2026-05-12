americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Thunder barre a los Lakers 115-110 y avanza con marca de 8-0 en playoffs; futuro de James, incierto

LOS ÁNGELES (AP) — Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos, Chet Holmgren retacó el balón para desempatar con 32,8 segundos por jugar, y el Thunder de Oklahoma City barrió a los Lakers de Los Ángeles en la segunda ronda de los playoffs de la NBA con una victoria de 115-110 en el cuarto juego la noche del lunes.

Alex Caruso (9) del Thunder de Oklahoma City, celebra después de encestar mientras en el fondo observa LeBron James, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie segunda ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 11 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill)
Alex Caruso (9) del Thunder de Oklahoma City, celebra después de encestar mientras en el fondo observa LeBron James, durante la primera mitad del cuarto juego de la serie segunda ronda de los playoffs del baloncesto de la NBA, el lunes 11 de mayo de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Mark J. Terrill) AP

Ajay Mitchell anotó 10 de sus 28 puntos en el frenético último periodo, mientras el Thunder superaba el tenaz esfuerzo de los Lakers y mejoraba a 8-0 en los playoffs con su victoria más difícil de la postemporada.

LeBron James sumó 24 unidades y 14 rebotes en el último partido de la inédita 23era temporada del máximo anotador en la historia de la NBA, pero falló una bandeja con tablero en penetración con 20 segundos restantes que habría puesto a los Lakers por delante.

James, de 41 años, ha dicho repetidamente que no ha decidido si jugará la próxima temporada, por lo que no hubo ceremonia ni un aire de trascendencia alrededor de este partido. En su lugar, los Lakers intentaron desesperadamente alargar su año, solo para perder ante Oklahoma City por octava vez esta temporada.

Austin Reaves anotó 27 puntos antes de fallar un triple para empatar con ocho segundos por jugar para los Lakers, que avanzaron una ronda más de lo que casi cualquiera esperaba después de perder al campeón anotador de la NBA Luka Doncic y a Reaves por lesiones importantes hace un mes.

Los Ángeles aun así perdió seis de sus últimos siete partidos de playoffs y se quedó muy lejos de las finales de conferencia por tercera temporada consecutiva.

Oklahoma City afrontó sus primeros déficits en el cuarto periodo de todos los playoffs en el cuarto juego, ya que los Lakers se negaron repetidamente a rendirse.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

explota el vestuario del real madrid: pelea entre valverde y tchouameni desata crisis interna

Explota el vestuario del Real Madrid: pelea entre Valverde y Tchouaméni desata crisis interna

Por Redacción América Noticias Miami
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Destacados del día

Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

Trump se impacienta con Cuba. El Pentágono reactiva planes militares

Bruno Rodríguez hace el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Bruno Rodríguez hace el ridículo. Intenta justificar más 60 años sin elecciones en Cuba

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Trump asegura que evalúa convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos

Foto incluida en el expediente del Departamento de Justicia, el 29 de abril del 2026, que muestra a Cole Tomas Allen (izq) en su habitación de hotel en Washington, tomándose un selfie frente al espejo. Una versión ampliada de la foto está a la derecha. (Departamento de Justicia via AP)

Se declara inocente hombre acusado de irrumpir en cena de Trump con corresponsales

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

CNN revela que María Corina Machado quedó fuera del plan de transición tras caída de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter