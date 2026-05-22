Thomas Tuchel deja fuera a grandes nombres de la selección de Inglaterra para el Mundial

Phil Foden, del Manchester City, reacciona durante el partido de fútbol de la semifinal de la Copa de la FA entre el Manchester City y el Southampton en MAnchester, Inglaterra, el sábado 25 de abril de 2026. (Foto AP/Kin Cheung) AP

Tampoco hubo lugar para el defensor del Real Madrid Trent Alexander-Arnold ni para el dúo del Manchester United Harry Maguire y Luke Shaw en el grupo que viajará al torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

“Creo que desde el primer día fuimos muy claros en que estamos intentando seleccionar y construir el mejor equipo posible, lo cual no necesariamente significa seleccionar y reunir a los 26 jugadores con más talento. Los equipos ganan campeonatos. Es así de simple. Y lo que intentamos lograr en el verano solo puede lograrse como equipo”, señaló Tuchel.

Inglaterra intenta ganar su primer título masculino desde que levantó la Copa del Mundo en 1966.

Foden fue elegido dos veces jugador del año en Inglaterra con el Manchester City hace apenas dos años. Palmer, del Chelsea, fue uno de los jugadores estrella de Inglaterra en la Eurocopa de 2024, al marcar en la final contra España.

Sin embargo, ambos futbolistas atravesaron temporadas decepcionantes con sus clubes y, en última instancia, pagaron el precio al no superar el corte para integrar el plantel de Tuchel. Maguire confirmó el jueves que no iría al torneo y comentó que estaba “conmocionado y destrozado” por no haber sido incluido.

“Puedo asegurarle a cada aficionado del país que tenemos a 26 jugadores 100% comprometidos concentrados con nosotros, que conocen su rol, que están listos para asumirlo dentro y fuera del campo, y que están preparados y comprometidos con la idea del espíritu de equipo y de no ser egoístas”, señaló Tuchel.

Los principales jugadores de Inglaterra —Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Declan Rice— fueron incluidos.

Una inclusión sorpresiva fue la de Ivan Toney, quien solo ha jugado una vez con su país desde que se mudó a la liga saudí después de la Eurocopa 2024.

El mediocampista del Manchester United Kobbie Mainoo también fue incluido tras un repunte tardío en la segunda mitad de la temporada.

Mainoo había sido una figura emergente en la Eurocopa, pero perdió su lugar en Inglaterra después de quedar relegado en el United bajo el exentrenador Ruben Amorim. Fue reincorporado al primer equipo cuando Michael Carrick asumió en enero y ha sido una fuerza impulsora en el ascenso del United al tercer puesto de la Liga Premier, lo que aseguró el regreso a la Liga de Campeones.

Los campeones de la Liga Premier con el Arsenal, Eberechi Eze y Noni Madueke, irán a su primer Mundial, y Marcus Rashford —excluido de la Eurocopa 2024— acudirá a otro gran torneo internacional tras reconstruir su carrera en el Barcelona esta temporada.

Baja en el rendimiento de Foden

Tuchel ha seleccionado con regularidad a Foden desde que el técnico alemán asumió el mando de Inglaterra en enero de 2025, y sus apariciones más recientes se dieron durante la última ventana internacional en marzo.

Fue titular en todos los partidos del recorrido de Inglaterra hasta la final de la última Eurocopa, que perdió 2-1 ante España.

Pero rara vez ha sido titular con el City desde el inicio del año, ya que su nivel ha bajado, y fue suplente sin ingresar en la victoria de la final de la Copa FA de la semana pasada.

Palmer, quien fue el jugador joven del año en Inglaterra en 2024 e inspiró al Chelsea a conquistar el Mundial de Clubes el año pasado, era visto como una de las estrellas más prometedoras del país. Al igual que Foden, también ha tenido problemas de regularidad esta temporada y no ha marcado en sus últimos 14 partidos con club y selección.

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Convocatoria de Inglaterra:

Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City).

Defensores: Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City).

Mediocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa).

Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).

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FUENTE: AP