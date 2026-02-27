Testigos reportan una explosión en Teherán, la capital de Irán

Las autoridades no realizaron comentarios sobre el incidente.
DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Una explosión resonó en la capital de Irán, Teherán, el sábado, según testigos.
La explosión se produjo en un momento de alta tensión entre Irán y Estados Unidos por el programa nuclear de Teherán.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
