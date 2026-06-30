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Tesoro de EEUU sanciona al Cártel Jalisco Nueva Generación y alerta a bancos sobre sus operaciones

WASHINGTON (AP) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones y una nueva alerta bancaria dirigidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, la empresa criminal más poderosa de México.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla ante la Coalición Fe y Libertad, una reunión de activistas y líderes cristianos conservadores, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla ante la Coalición Fe y Libertad, una reunión de activistas y líderes cristianos conservadores, el viernes 26 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta) AP

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones a dos mexicanos y a nueve empresas dedicadas al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario, acusados de estar vinculados a una red de robo de combustible asociada al cártel y destinada a evadir impuestos en México mientras genera decenas de millones de dólares al año para la organización criminal.

Además, la unidad de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro emitió una alerta a instituciones financieras en la que señala focos rojos de contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México en esquemas que implican evasión fiscal en México.

“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha reconocido la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación en 21 de los 32 estados de México, superando al poderoso Cártel de Sinaloa, que, según estimaciones, opera en 19 estados. El año pasado, el presidente Donald Trump designó al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otros cinco cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.

Las autoridades mexicanas han incautado en los últimos años millones de litros (galones) de diésel, gasolina y destilados de petróleo robados en estados que colindan con Texas. El crimen organizado perfora ductos y desvía combustible hacia estaciones de servicio que están obligadas a comprar a los cárteles o lo vende directamente en las calles.

Las autoridades de Estados Unidos incluso han acusado al Cártel Jalisco Nueva Generación de operar sus propias estaciones de servicio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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