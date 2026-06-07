Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas; prevén tsunami en algunas costas

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De momento no se disponía de información sobre daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 24,7 kilómetros (15,3 millas) al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas). El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami en Filipinas y Malasia.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor de ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP