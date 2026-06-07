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Terremoto de magnitud 7,8 sacude el sur de Filipinas; prevén tsunami en algunas costas

MANILA, Flipinas (AP) — Un potente terremoto de magnitud 7,8 sacudió el lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, y existía la posibilidad de que un tsunami azotara algunas costas de la zona.

De momento no se disponía de información sobre daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el epicentro se ubicó a 24,7 kilómetros (15,3 millas) al oeste-suroeste de Burias, Filipinas, y tuvo una profundidad de 35 kilómetros (22 millas). El terremoto se produjo a las 7:37 de la mañana.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que existía la posibilidad de que hubiera olas de tsunami en Filipinas y Malasia.

Filipinas, uno de los países más propensos a desastres en el mundo, suele verse afectado por terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de fallas sísmicas alrededor de ese océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales cada año.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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