Termina búsqueda de sobrevivientes de naufragio frente a la costa de Baja California

Los rescatistas salvaron a 16 de los que iban a bordo, incluidos varios que presentaban presuntas mordeduras de tiburón, informó la Guardia Costera estadounidense. Los equipos pasaron casi cuatro días buscando sobrevivientes antes de dar por terminada la búsqueda a última hora del domingo.

La embarcación volcó en una zona frecuentada por traficantes, fuera de aguas de Estados Unidos, según la Guardia Costera. Los sobrevivientes rescatados del agua a primera hora del viernes dijeron a las autoridades que había 27 personas a bordo.

Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera, indicó que se recibió una llamada de auxilio de alguien en la embarcación alrededor de la 1:00 de la mañana del viernes. Un helicóptero llegó al lugar dos horas después, y el rescate de las 16 personas tomó aproximadamente 90 minutos, precisó Tamburini.

El consulado de México en San Diego detalló que todos los rescatados eran ciudadanos mexicanos. La Guardia Costera ha señalado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estaba investigando y entrevistando a los sobrevivientes.

Tanto la Guardia Costera como la Marina de Estados Unidos, junto con la Marina de México, rastrearon las aguas con helicópteros, aviones y varias embarcaciones.

La embarcación se hundió a unos 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, México. El origen y el destino de la embarcación no estaban claros.

La región es popular para la pesca y las embarcaciones de recreo, pero algunos intentos de transportar migrantes de México a Estados Unidos han resultado mortales en años recientes.

Al menos tres personas murieron en mayo de 2025 cuando una embarcación se volcó frente a la costa al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. Ocho personas fallecieron en 2023 en uno de los accidentes de tráfico marítimo más mortíferos frente a la costa de Estados Unidos, cuando dos embarcaciones se acercaron a una playa de San Diego en medio de una densa niebla y una volcó en el oleaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP