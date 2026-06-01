Terapia con asnos da alivio a pacientes en unidad de salud mental cerca de París

Un paciente con trastornos de salud mental limpia los ojos de un asno durante la sesión de terapia con animales en un hospital psiquiátrico en Neuilly-sur-Marne, en los suburbios orientales de París, el viernes 29 de mayo de 2026. (AP Foto/Thomas Padilla) AP

Los edificios agrícolas del siglo XIX y el entorno boscoso son un refugio dentro del complejo hospitalario Ville-Evrard, en Neuilly-sur-Marne. El viernes, los pacientes sacaron a pasear a los cinco asnos y los cuidaron. Algunos les levantaron con seguridad las pezuñas para quitarles la suciedad. Muchos terminaron la sesión con un abrazo.

La pareja detrás del programa afirma que es necesaria una evaluación más científica de la terapia con animales, que se practica en todo el mundo. Les gustaría que la comunidad psiquiátrica la reconociera formalmente como una forma complementaria de atención, citando su experiencia con pacientes y cuidadores.

“Proporciona alivio”, manifestó Nathalie, una paciente de 60 años. “Dejas de pensar en todo lo demás”. A ella y a otras personas se les identificó solo por su nombre de pila, de acuerdo con las normas francesas de privacidad médica.

Los pacientes asisten a las sesiones de manera gratuita como parte de su tratamiento, financiado por el sistema público de salud de Francia.

Por lo general, a los participantes se les asigna un asno —Nono, Pitou, Oscar, Manolo o Malraux—. Con el tiempo, se familiarizan con la personalidad de cada uno.

Audrey Seffar, enfermera de la unidad de terapia con animales, señaló que el progreso de Nathalie tras solo unas pocas sesiones fue notable.

“Al principio, no se bajaba del carro (dispuesto para personas con dificultades físicas). Pero poco a poco, con ánimo, lo hizo”, explicó Seffar. “El animal sirve de mediador. Es tan extraordinario que hoy pudo dejar el carro y ponerse de pie junto a su asno”.

Otro paciente, Jérôme, de 52 años, comentó que el programa ayuda a reducir su soledad.

“Hablar con la gente, participar en actividades que normalmente no haría, me ayuda en mi vida diaria”, indicó.

Añadió que “ayuda a romper con la rutina del tratamiento y la medicación. Quedarme en casa no me hace bien”.

“Son esponjas emocionales”

Los primeros asnos llegaron al hospital Ville-Evrard en 2016 como parte de un proyecto impulsado por Ermelinda y François Hadey.

Ermelinda, enfermera especializada en psiquiatría, creía firmemente en los beneficios de la terapia con animales y pensó que los asnos, conocidos por su carácter tranquilo y sociable, serían perfectos. Su esposo aprendió a entrenar a esos animales para el trabajo terapéutico. Algunos de ellos fueron adoptados a través de refugios tras haber sufrido abandono o maltrato.

“Un asno es muy inteligente. Entiende las cosas muy rápido, pero hay que explicarle despacio”, dijo François Hadey. “Los asnos son animales tranquilos, serenos, que por lo general están cerca de las personas. Una vez que participan en estas interacciones, conectan muy bien con los pacientes. Son esponjas emocionales”.

Desde 2022, el programa de terapia con animales tiene estatus oficial como unidad de atención sanitaria dentro del hospital, lo que le permite emplear a tres enfermeras a tiempo completo. Voluntarios de una organización sin fines de lucro ayudan a cuidar a los animales.

El programa se ha ampliado para incluir cobayas, gallinas, palomas, cabras, tortugas y conejos. Las sesiones se adaptan a las necesidades y preferencias de las personas, y los animales más pequeños pueden llevarse a las habitaciones del hospital.

Alicia Fabi, estudiante de enfermería de 18 años, contó que la actividad les da a los pacientes la oportunidad de salir del entorno hospitalario.

“Cada vez que volvemos de la actividad, dicen que se sienten bien, tranquilos y relajados, y que disfrutaron la salida. Eso es realmente positivo”, afirmó.

Caminar juntos también permite que los pacientes y los trabajadores de la salud desarrollen una relación más profunda.

“Hablamos de muchas cosas distintas: su enfermedad, sus vidas y prácticamente de todo lo demás. No nos enfocamos solo en la enfermedad porque no queremos que estén dándole vueltas todo el tiempo”, explicó Fabi.

Buscan investigación sobre los beneficios

Los trabajadores sanitarios dicen que las sesiones están diseñadas como intervenciones terapéuticas para convivir con la ansiedad, la depresión, el autismo, la esquizofrenia u otras afecciones. El personal indicó que pueden ayudar a mejorar la regulación emocional, la comunicación, la interacción social y la autoestima.

“Todo lo que hacemos con los animales nos permite trabajar con el paciente”, dijo Ermelinda Hadey. “Trabajamos en alimentar al animal, lo que nos ayuda a abordar los propios hábitos alimentarios del paciente. Trabajamos en la higiene del animal y, por efecto espejo, trabajamos también en la higiene del paciente”.

Muchos pacientes reciben tratamientos intensivos, incluidos medicamentos antipsicóticos o sedantes, lo que puede dificultarles encontrar la motivación para participar en actividades, señaló. Ahí es donde la relación con los asnos y otros animales desempeña un papel, subrayó.

“No sustituye a un médico ni a una prescripción médica, pero puede ayudar a los pacientes a recuperar la confianza y el sentido de valía personal”, dijo Hadey.

Para que la terapia con animales sea reconocida formalmente, sostuvo: “Necesitamos investigación. Tenemos muchos testimonios de pacientes... Los cuidadores que los acompañan también ven los beneficios todos los días. Pero los médicos tienen tantas responsabilidades que no necesariamente lo presencian de primera mano”.

Al final de la sesión del viernes, mientras los pacientes conversaban, una enfermera resumió el atractivo del programa: “Los asnos son mis mejores colegas”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP