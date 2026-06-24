Tenistas limitarán sus conferencias de prensa en Wimbledon por protesta salarial

La bielorrusa Aryna Sabalenka durante una sesión de práctica antes del inicio de Wimbledon el miércoles 24 de junio del 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

La decisión implica que los jugadores solo hablarán con los medios durante 15 minutos después de cada partido en la primera semana del torneo.

La protesta comenzó en el Abierto de Francia de este año, donde los jugadores se quejaron de que el total del dinero de los premios solo representaba el 14,3% de los ingresos del torneo sobre arcilla.

Wimbledon respondió incrementando su bolsa total de premios un 20% este año, con los campeones de individuales recibiendo 3,6 millones de libras (4,75 millones de dólares) cada uno.

Sin embargo, un comunicado difundido el miércoles por una firma asesora que representa a los jugadores indicó que la “protesta de acción directa” continuará durante la primera semana en el All England Club.

“El jugador limitará sus compromisos contractuales con los medios en el torneo a 15 minutos —lo que refleja que Wimbledon actualmente paga a los jugadores, en concepto de premios, un porcentaje ligeramente inferior al 15% de los ingresos— durante toda la primera semana del Campeonato”, señaló el comunicado. “Tras una consulta detallada con jugadores de ambos circuitos, los representantes de los jugadores han escrito a la dirección de Wimbledon para informarles de la acción prevista, al tiempo que reconocen el bienvenido aumento reciente del 20% en el dinero de los premios en comparación con el Campeonato del año pasado”.

El comunicado indicó que la parte de los ingresos proyectados de Wimbledon para este año que correspondería a los jugadores es del 14,4%, lo que estaría por debajo del 14,9% que recibieron hace 10 años.

Los jugadores presentaron una propuesta el año pasado en la que pedían el 16% de los ingresos.

El comunicado no especificó qué jugadores participarían en la protesta.

En el Abierto de Francia, la número 1 Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Iga Swiatek estuvieron entre las mujeres del Top 10 que limitaron sus apariciones ante los medios, al igual que el número 1 masculino Jannik Sinner. Sin embargo, Novak Djokovic no participó en la protesta.

Al anunciar el aumento del 20% en el dinero de los premios de Wimbledon hace dos semanas, la presidenta del All England Club, Deborah Jevans, manifestó que esperaba que eso satisficiera a los jugadores.

“Hemos demostrado que hemos analizado cada ronda, incluida la fase de clasificación”, comentó Jevans en ese momento. “Espero que los jugadores sí reconozcan lo significativo que es este aumento”.

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FUENTE: AP