Temores de violencia política en Colombia tras amenazas a candidata de oposición; gobierno reacciona

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre las muestras de violencia política y pidió garantías para todos los aspirantes en la contienda presidencial.

Colombia asistirá a las urnas el 31 de mayo para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país.

El expresidente Álvaro Uribe, líder del opositor Centro Democrático, dio a conocer la amenaza contra su candidata, la senadora Valencia, con una publicación en la red social X, donde hizo un llamado para “cuidar a Paloma”. Adjuntó una imagen que circula en redes sociales de una corona fúnebre adornada con una imagen de Valencia y el mensaje “descansa en paz”.

La candidata también condenó los actos de vandalismo contra la sede de su partido en Bucaramanga durante la jornada.

“Quien amenaza a un candidato, amenaza a la democracia y a Colombia. No lo toleraremos”, escribió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en X y aseguró que se ha desplegado a la Fuerza Pública para “proteger a todos los candidatos, sin distinción alguna”.

En tanto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó en redes sociales “las amenazas y hostigamientos contra la candidata” Valencia y aplaudió el pronunciamiento del gobierno y otros sectores que permitirían que se realice un proceso electoral “libre y en paz”.

La Defensoría del Pueblo había emitido un comunicado previo en el que solicitaba a la Fiscalía iniciar una investigación expedita de los hechos para determinar responsabilidades y establecer “los riesgos contra la vida y la integridad de la candidata”.

Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico que llevó a Petro a la presidencia, se sumó a la condena de “cualquier forma de agresión o violencia política contra mis adversarios”. Abelardo de la Espriella, otro postulante de oposición por el movimiento Defensores de la Patria, se solidarizó con Valencia.

La escena política de Colombia quedó sacudida el año pasado cuando el legislador y precandidato Miguel Uribe Turbay fue asesinado en un acto político que, de acuerdo con la Fiscalía, fue ordenado por disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Uribe Turbay pertenecía al mismo partido de Valencia.

Los candidatos para el Congreso María Bolívar Maury y Mauricio Martínez denunciaron el mes pasado ataques frustrados en su contra, los cuales fueron confirmados por las autoridades. Además, la senadora indígena Aida Quilcué fue localizada con vida en febrero pasado luego de haber sido secuestrada en un país que lidia con la violencia y el asedio de grupos armados.

FUENTE: AP