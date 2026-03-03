americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Telemundo transmitirá 92 de los 104 partidos del Mundial en Estados Unidos

NUEVA YORK (AP) — Telemundo planea transmitir 92 de los 104 partidos de la primera Copa Mundial de fútbol que se disputará en tres países.

Aficionados mexicanos posan frente al trofeo de la Copa Mundial, el sábado 28 de febrero de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Refugio Ruiz)
Aficionados mexicanos posan frente al trofeo de la Copa Mundial, el sábado 28 de febrero de 2026, en Guadalajara, México. (AP Foto/Refugio Ruiz) AP

La cadena dueña de los derechos de transmisión en español del torneo en Estados Unidos, presentó el martes su plan de cobertura para el Mundial que arrancará dentro de 100 días.

México y Canadá serán los otros dos países anfitriones. El partido inaugural se jugará el 11 de junio con la local México midiéndose contra Sudáfrica en el estadio Azteca. La final se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York.

“Hemos querido crear el plan más ambicioso en plataformas”, declaró Joaquín Duro, el vicepresidente ejecutivo de deportes y jefe de streaming de Telemundo. “Queremos llegarle a todos. Estoy encantado con tantos partidos. Ninguno se pisa con otro".

De los 104 partidos en vivo, 92 serán televisados gratis por señal abierta en Telemundo y los otros 12 por Universo.

La cobertura abarcará 700 horas de programación y presencia en vivo desde todos los 104 partidos, abarcando señal abierta, streaming y redes sociales.

Todos los 104 partidos estarán disponibles en vivo en la plataforma de streaming Peacock y en la aplicación móvil de Telemundo.

“Será la presentación más amplia de un Mundial en la historia de la televisión abierta en cualquier idioma", manifestó Duro.

Fox Sports, a cargo de la transmisión en inglés en Estados Unidos, televisará 69 de los 104 encuentros.

Telemundo transmitió 56 de los 64 partidos en el Mundial de 2022 en Qatar.

Cuatro años después, la cadena en español planea estar transmitiendo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.

“Es un Mundial en el que queremos enfocarnos en nuestra gente, nuestra lengua, nuestra historia”, indicó Duro.

Telemundo marcó el hito de los 100 días lanzando su canción oficial “Somos Más”, interpretada por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter