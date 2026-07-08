Teherán apunta a Baréin y Kuwait tras ataques de EEUU y límites a venta de petróleo iraní

Un soldado iraquí chií canta en la víspera de las ceremonias fúnebres del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, en el exterior del mausoleo del imán Ali, en Najaf, Irak, el 7 de julio de 2026. (AP Foto/Hadi Mizban) AP

El fuego cruzado regional elevó el riesgo de colapso del acuerdo provisional para poner fin a la guerra, lo que volvería a poner a Oriente Medio en peligro de un conflicto más amplio.

Los ataques contra la navegación y los bombardeos resultantes ocurrieron durante el funeral de varios días del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió el 28 de febrero en los primeros compases de la guerra a los 86 años. Se pensaba que el funeral, que termina el jueves, sería un periodo de menor tensión, aunque los dolientes han pedido repetidamente la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Las negociaciones para alcanzar un acuerdo final debían comenzar después del entierro de Jamenei y centrarse en las cuestiones más complicadas, como la reapertura total del estrecho y el desmantelamiento del controvertido programa nuclear de Teherán. Pero los nuevos ataques han puesto en duda la agenda.

“El tiempo del acoso y la extorsión ha terminado”, escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. “No conduce a nada. No cedemos”.

El Comando Central del ejército de Estados Unidos dijo que sus fuerzas lanzaron los ataques “para imponer costos elevados por apuntar y atacar a la navegación comercial tripulada por civiles inocentes en una vía marítima internacional”.

Según explicó, alcanzó objetivos iraníes, incluyendo sistemas de defensa antiaérea, radares y más de 60 embarcaciones pequeñas utilizadas por la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán. Esas embarcaciones han sido clave a la hora de hostigar a los buques en el estrecho.

El ejército estadounidense sigue “posicionado y preparado para exigir cuentas a Irán cuando el acuerdo no se respete ni se cumpla”, añadió señalando que esta ofensiva había terminado.

Teherán reconoció los ataques, pero no ofreció información sobre posibles bajas. Medios estatales iraníes informaron del sonido de explosiones en Bandar Abbas, Qeshm y Sirik.

Baréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y Kuwait, donde hay fuerzas militares estadounidenses, emitieron alertas de misiles el miércoles por la mañana. La Guardia difundió un comunicado en el que reconoció haber apuntado contra instalaciones militares de Washington en ambos países.

“El ejército estadounidense, asesino de niños y terrorista, (...) violó abiertamente el alto el fuego y violó el acuerdo de Islamabad al lanzar un ataque aéreo contra varias bases costeras y estaciones civiles en las costas de las provincias de Hormozgán y Mahshahr”, afirmó, sin abordar los ataques contra barcos en el estrecho.

Baréin activó las alertas una segunda vez más tarde durante la mañana.

A finales del mes pasado se produjo una oleada similar de ataques iraníes a la navegación y bombardeos estadounidenses en represalia, un episodio que también provocó ataques de la República Islámica contra Baréin y Kuwait. Los del miércoles coinciden además con la visita de Trump a Turquía para participar una cumbre de la alianza militar de la OTAN.

EEUU revoca licencia para venta de petróleo iraní

Estados Unidos también revocó una licencia que autorizaba la venta de petróleo iraní como parte del acuerdo provisional. Esto había permitido a Teherán, por primera vez en años, realizar abiertamente ventas de crudo en el mercado internacional a cambio de dólares estadounidenses. Desde hace tiempo se sospechaba que Irán vendía petróleo sancionado a China por debajo del precio de mercado.

La decisión se tomó después de los ataques contra la navegación. Un petrolero pasaba frente a la costa de Omán cuando fue alcanzado y se incendió, según reportó la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés), que depende del ejército británico. La televisora estatal iraní dijo que el buque de gas natural licuado fue atacado después de ignorar advertencias, pero no se atribuyó directamente el asalto.

Las otras dos embarcaciones sufrieron algunos daños, pero no hubo heridos y ambas continuaron su ruta por el estrecho, indicó la agencia, Irán ha mantenido un control asfixiante sobre el estrecho desde que comenzó la guerra, lo que ha alterado los mercados energéticos globales, ya que en tiempos de paz por el canal pasaba una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Los barcos alcanzados el martes parecían estar usando una ruta próxima a la costa de Omán, en lugar de la ordenada por Teherán.

La República Islámica ha declarado repetidamente que solo su ruta a través del estrecho es segura, y se sospecha que ha atacado a otros barcos que han utilizado la variante omaní.

Majed al-Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, dijo que el petrolero catarí Al Rekayyat fue objeto de un “ataque inaceptable” contra la navegación internacional y la seguridad energética global. Señaló que Qatar considera a Irán “plenamente responsable en términos legales”.

Irán y Estados Unidos acordaron, como parte de su pacto provisional, permitir el paso de buques sin coste durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar la ruta de las embarcaciones y luego cobrarles por el paso, lo que trastocaría décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos países árabes del golfo Pérsico afirman que no aceptarán que Teherán cobre por el paso a través del estrecho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP