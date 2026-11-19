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La hipoteca promedio a 30 años con tasa fija subió a 7,28% desde 7,11% la semana pasada, informó el comprador de hipotecas Freddie Mac el jueves. Hace un año, la tasa promedio era de 6,26%.

La tasa promedio había bajado en las cuatro semanas previas a esta semana y no había aumentado desde el 8 de octubre, cuando llegó a 7,40%, su nivel más alto en casi tres años.

Un aumento de las tasas hipotecarias puede sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que les limita el poder de compra en un momento en que la inflación está dejando al margen a muchos aspirantes a propietarios.

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios para refinanciar, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió a 6,66% desde 6,45% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,54%.

Las tasas hipotecarias están influidas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como referencia para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP