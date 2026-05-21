Tasas hipotecarias en EEUU suben a máximo de casi nueve meses

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,51% desde 6,36% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Pese al fuerte incremento, la tasa se mantiene por debajo de 6,86%, nivel en el que estaba hace un año.

Cuando las tasas hipotecarias suben, pueden sumar cientos de dólares al mes para los prestatarios, lo que reduce su poder de compra.

Tan recientemente como a finales de febrero, la tasa promedio de una hipoteca a 30 años había bajado a debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022. Desde entonces no ha caído por debajo de ese umbral. Ahora está en su nivel más alto desde el 28 de agosto, cuando fue de 6,56%.

Mientras tanto, las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre los propietarios que refinancian sus préstamos, también subieron esta semana. Esa tasa promedio aumentó a 5,85% desde 5,71% la semana pasada. Hace un año, estaba en 6,01%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés hasta las expectativas de los inversionistas de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

Las tasas han tendido mayormente al alza desde que comenzó la guerra con Irán. El cierre del estrecho de Ormuz ha sacudido los mercados energéticos, impulsando con fuerza al alza los precios del petróleo crudo, un factor clave de la inflación.

Las expectativas de precios del petróleo más altos y las preocupaciones por las deudas del gobierno de Estados Unidos y de otros han elevado los rendimientos de los bonos a largo plazo.

El rendimiento de la nota del Tesoro de Estados Unidos a 10 años estaba en 4,6% en las operaciones del mediodía del jueves en el mercado de bonos. Hace una semana, estaba en 4,47%. Estaba en apenas 3,97% a finales de febrero, antes de que estallara la guerra.

Aunque las tasas hipotecarias a largo plazo siguen siendo más bajas que en esta misma época del año pasado, su reciente aumento ha contribuido a enfriar las ventas hasta ahora en esta temporada primaveral de compra de viviendas.

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos se mantuvieron prácticamente sin cambios el mes pasado, después de haber disminuido frente a hace un año en los primeros tres meses del año, lo que prolonga una desaceleración inmobiliaria a nivel nacional que se remonta a 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP