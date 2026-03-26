Tasa hipotecaria promedio en EEUU alcanza su máximo en más de seis meses

Una casa en venta en Evanston, Illinois, el 25 de marzo del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh) AP

La tasa de referencia de las hipotecas a tasa fija a 30 años aumentó a 6,38% desde 6,22% la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promediaba 6,65%.

Esto representa el mayor aumento en una semana desde abril de 2025 y el mayor incremento en tres semanas desde octubre de 2024, según Realtor.com.

La última vez que la tasa promedio fue más alta fue el 4 de septiembre, cuando se ubicó en 6,5%.

Cuando suben las tasas hipotecarias, pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para quienes buscan casa, lo que limita lo que pueden permitirse comprar.

Hace apenas cuatro semanas, la tasa promedio había bajado a apenas por debajo de 6% por primera vez desde finales de 2022, pero ha venido subiendo a medida que el fuerte aumento de los precios del petróleo debido a la guerra con Irán alimenta las preocupaciones por una inflación elevada.

Mientras tanto, los costos de endeudamiento de las hipotecas a tasa fija a 15 años, populares entre propietarios que refinancian sus préstamos hipotecarios, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió a 5,75% desde 5,54% la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,89%, indicó Freddie Mac.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, desde las decisiones sobre tasas de interés de la Reserva Federal hasta las expectativas de los inversionistas de bonos sobre la economía y la inflación. Por lo general, siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos para vivienda.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se ubicaba en 4,39% al mediodía del jueves, frente a alrededor de 4,26% hace una semana.

Los rendimientos del Tesoro han estado subiendo porque los mayores precios del petróleo elevan las expectativas de una inflación más alta. A medida que aumentan los rendimientos de los bonos a largo plazo, eso empuja al alza las tasas hipotecarias.

Una inflación más alta también podría impedir que la Fed recorte las tasas de interés. El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

En su reunión de la semana pasada, la Fed decidió aplazar un recorte de tasas de interés. El director de la institución Jerome Powell destacó el panorama cada vez más incierto para la economía de Estados Unidos y la inflación tras la guerra con Irán, lo que sugiere que la Fed podría mantener su postura sin cambios durante un periodo prolongado.

El mercado de la vivienda ha estado en un bache desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Han seguido débiles en lo que va de este año, con descensos en enero y febrero frente a un año antes.

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años sigue por debajo de donde estaba hace un año, lo que debería beneficiar a quienes buscan vivienda y pueden permitirse comprar con las tasas actuales. Esos compradores podrían beneficiarse de otras tendencias favorables: el ritmo de crecimiento de los precios de la vivienda también se ha desacelerado o ha caído en muchas áreas metropolitanas y hay más viviendas en el mercado que hace un año.

Pero para todos los demás, el reciente repunte de las tasas solo hace que los obstáculos para acceder a una vivienda sean aún más difíciles, especialmente porque el crecimiento de los salarios no ha seguido el ritmo del aumento de los precios de la vivienda durante gran parte de esta década.

“El aumento de las tasas hipotecarias es una barrera importante para lo que, de otro modo, debería ser una temporada de compras de vivienda en primavera muy favorable”, escribió en un correo electrónico Joel Berner, economista sénior de Realtor.com.

Ya hay señales de que el alza de las tasas hipotecarias está haciendo que los posibles compradores se lo piensen dos veces justo cuando comienza la temporada de compras de primavera.

Las solicitudes de hipotecas cayeron 10,5% la semana pasada frente a la semana anterior, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (Mortgage Bankers Association). Disminuyeron las solicitudes tanto para compra como para refinanciamiento de hipotecas.

“Los mayores costos de endeudamiento, las presiones económicas y la incertidumbre probablemente estén llevando a algunos compradores potenciales a retrasar sus decisiones de compra”, manifestó el director ejecutivo de la MBA, Bob Broeksmit, en un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP