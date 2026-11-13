Tarifas aéreas altas podrían ser la nueva norma por alza del combustible, advierten

Wong Hong, director general de la Asociación de Aerolíneas de Asia-Pacífico, habla durante una conferencia de prensa en un hotel de Kuala Lumpur, Malasia, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP/Vincent Thian) AP

Wong Hong, director general de la asociación que agrupa a 18 aerolíneas de la región, señaló que las compañías intentaban contener los precios de los boletos al tiempo que protegían sus finanzas y evitaban aumentos de tarifas que podrían ahuyentar a los pasajeros.

Pero, explicó, la industria opera en un entorno de costos sustancialmente distinto al de hace un año, cuando el combustible para aviones estaba en torno a 80 dólares por barril, frente a unos 180 actualmente. El combustible representa un tercio de los costos operativos de las aerolíneas, por lo que nuevos incrementos de precios suponen una amenaza para el desempeño financiero de las compañías, indicó.

Tras una conferencia de la AAPA, Wong respondió “creo que sí” cuando se le preguntó si las tarifas aéreas altas se convertirán en una característica duradera en lugar de un ajuste temporal.

“Vivimos en condiciones de mercado completamente diferentes y en un entorno de costos completamente distinto... y parece que estos precios altos seguirán prevaleciendo”, añadió.

Sobre si las aerolíneas aplicarán otra ronda de aumentos de tarifas si los precios del combustible se mantienen altos, Wong comentó que no hay una respuesta clara, ya que la sensibilidad de los pasajeros a los precios varía entre mercados.

Las principales aerolíneas de Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica han aumentado las tarifas base, incrementado los recargos por combustible o añadido cargos adicionales desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

Los datos de la AAPA mostraron que el tráfico de pasajeros en Asia-Pacífico se desplomó durante cinco meses consecutivos, de abril a agosto, antes de repuntar marginalmente en septiembre. En los primeros nueve meses de este año, el tráfico total de pasajeros en la región aun así creció un 1,9%.

“Las aerolíneas harán todo lo posible por mantener las tarifas que pueden cobrar sin intentar perder pasajeros, pero es un dilema complicado”, subrayó Wong.

Las aerolíneas se enfrentan a un desajuste entre la venta de boletos y la compra de combustible, lo que complica su capacidad para gestionar el aumento de costos, explicó. Los pasajeros suelen reservar vuelos con meses de antelación, fijando las tarifas antes de que las aerolíneas compren el combustible necesario para operar esos vuelos.

Más allá de los costos del combustible, Wong indicó que las aerolíneas seguían afrontando desafíos del lado de la oferta, incluidos los retrasos en la entrega de aeronaves y el alto costo de mantener aviones más antiguos. Pero sostuvo que las compañías habían mostrado resiliencia y que la demanda de viajes seguía siendo fuerte.

Añadió que las aerolíneas están haciendo todo lo posible por encontrar los niveles adecuados en distintos mercados para lograr un equilibrio entre absorber costos más altos y dejar a los pasajeros fuera del mercado por los precios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP