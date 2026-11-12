RAÚL CASTRO ENVÍA MENSAJE A LAS TROPAS DESPLEGADAS EN GUATÁNAMO

El exgobernante cubano Raúl Castro Ruz, de 95 años, envió una carta a los militares de la Brigada de la Frontera en Guantánamo, en medio del aumento de las tensiones entre La Habana y Washington.

La misiva, fechada el 9 de noviembre de 2026, conmemora el aniversario 65 de la unidad militar encargada de la vigilancia fronteriza junto a la base naval estadounidense.

En el documento, difundido en redes sociales, Castro reconoció la trayectoria de los combatientes y destacó su responsabilidad de proteger el territorio nacional.

“Corresponde a ustedes el altísimo honor de proteger la soberanía nacional”, expresó el general, quien también llamó a mantener la firmeza y la confianza en alcanzar la “victoria”.

La carta recuerda a los militares fallecidos en servicio y menciona la Orden Antonio Maceo, otorgada a la brigada.

El mensaje coincide con nuevas advertencias de Trump

La comunicación llega mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica sus declaraciones sobre el futuro político de Cuba y mantiene abierta la posibilidad de considerar una operación militar limitada.

El Gobierno cubano, por su parte, ha desarrollado ejercicios de preparación defensiva ante las tensiones bilaterales.

Raúl Castro mantiene sus mensajes escritos

El exmandatario ha recurrido durante 2026 a cartas dirigidas a instituciones militares, en un período de menor presencia pública.

La misiva no anuncia una movilización adicional ni una operación militar, sino que constituye un mensaje conmemorativo y de respaldo a la Brigada de la Frontera.