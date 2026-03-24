Tagovailoa busca un 'nuevo comienzo' con Falcons tras un final difícil con Dolphins

El gerente general de los Falcons, Ian Cunningham, señaló el 13 de marzo que Tagovailoa tendrá la oportunidad de competir por el puesto de quarterback con Michael Penix Jr. después de que Penix se recupere de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) que sufrió en noviembre.

Tagovailoa afirmó que “la competencia es algo normal en la NFL”, pero añadió que tendrá que jugar mejor que en 2025, cuando estableció un máximo de su carrera con 15 intercepciones antes de ser enviado a la banca para los últimos tres partidos.

“Si miras el año pasado, mi nivel no estuvo a la altura del estándar con el que he estado jugando al fútbol americano estos tres años desde el nuevo contrato”, expresó Tagovailoa sobre la extensión de cuatro años y 212 millones de dólares que le dieron los Dolphins en 2024.

“Así que simplemente tengo que jugar mejor. Eso es lo que realmente significa. No hay otra manera de endulzarlo ni de darle la vuelta”.

Los Dolphins le deberán a Tagovailoa 54 millones de dólares en dinero garantizado en 2026. El acuerdo de un año con los Falcons es por 1,3 millones de dólares, el mínimo para un veterano. El pacto con Atlanta se alcanzó después de que los Dolphins anunciaron que liberarían a Tagovailoa pese a asumir un “dead cap” récord de la NFL de 99 millones de dólares.

Tagovailoa podría comenzar la temporada como titular de Atlanta si Penix aún se está recuperando de su lesión de rodilla. Eso podría darle la oportunidad de demostrar que puede volver a su nivel de 2023, cuando lideró la NFL con 4.624 yardas por pase, y de 2024, cuando encabezó la liga al completar el 72,9% de sus envíos.

“El año pasado no fue el mejor para mí. Y, ya sabes, estoy buscando un nuevo comienzo, pero un nuevo comienzo en el sentido de poder competir, de poder volver ahí afuera y jugar fútbol americano, buen fútbol americano, y creo que el mejor fútbol americano todavía está por delante”, comentó.

Tagovailoa, de 28 años, dijo que es demasiado pronto para saber si buscará una estancia más larga en Atlanta después de la temporada 2026 o si espera encontrar una nueva oportunidad como agente libre.

“Es difícil mirar tan lejos. Creo que lo mejor ahora es aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo con el equipo por un año y sacarle el mayor provecho en términos de las relaciones que construya con estos muchachos”, indicó.

Tagovailoa dijo que simplemente está feliz de jugar fútbol americano.

“Esto es lo que he soñado toda mi vida, ya sabes, así que sin importar cómo se vea eso. Voy a estar presente, voy a vivir el momento”, afirmó.

Tagovailoa, una selección de primera ronda procedente de Alabama en 2020, tuvo marca de 44-32 como titular de Miami. Sufrió su cuarta conmoción cerebral documentada al inicio de la temporada 2024, pero dijo que “todo salió bien” en su examen físico con los Falcons.

“Algunas cosas se ven mucho mejor de lo que, ya sabes, los muchachos quizá pensaban”, señaló, y agregó que no le preocupa el riesgo de más lesiones.

“Lo amas o no lo amas”, dijo Tagovailoa. “Eso es lo que diría. O amas el juego o no, y ya sabes cuáles son los desafíos que vienen por delante en términos de practicar este deporte con lesiones”.

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FUENTE: AP