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Venezuela pide a Trump que levante las sanciones para impulsar la inversión extranjera

CARACAS (AP) — La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió el martes al gobierno de Donald Trump que levante en su totalidad las sanciones contra de Venezuela y destacó que las licencias para operar en el país sudamericano no son suficientes para dar a los inversionistas internacionales la seguridad jurídica necesaria a largo plazo.

Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (AP Foto/Ariana Cubillos) AP

“Hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía”, dijo Rodríguez durante un acto televisado con inversores locales y extranjeros en el palacio presidencial de Miraflores.

“Una licencia no es, no da, ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo”, acotó la mandataria, citando como ejemplo el caso del gigante energético Chevron Corp. que por años ha estado a merced de licencias temporales y en ocasiones ha tenido que cesar sus operaciones en Venezuela al llegar a su fin la vigencia de esos permisos.

Las licencias le han permitido a Chevron bombear y exportar petróleo venezolano pese a las sanciones vigentes desde 2019. En algunas ocasiones, sin embargo, las licencias únicamente le permitieron a la petrolera estadounidense hacer mantenimiento preventivo a sus instalaciones en Venezuela.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, que fueron las impulsoras de la otrora economía más fuerte de América Latina. Sin embargo, la corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas de Estados Unidos hicieron que la producción disminuyera de manera constante.

Las licencias del Departamento del Tesoro proporcionan un alivio específico a las sanciones, pero no las eliminan por completo.

“Definitivamente debemos entre ambos gobiernos crear las verdaderas condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse a corto, mediano y a largo tiempo también”, insistió Rodríguez.

Tras el operativo militar que depuso y capturó al entonces presidente Nicolás Maduro el 3 de enero pasado, la administración de Trump ha flexibilizado las sanciones a Venezuela de forma limitada, permitiendo a las empresas de Estados Unidos hacer negocios con la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A: (PDVSA). También emitió una licencia que autoriza transacciones con Minerven, la compañía estatal de extracción de oro, una señal clara de la intención de Trump de ejercer un mayor control sobre los recursos naturales del país sudamericano.

Desde entonces los vínculos entre ambos países se han acrecentado, a la vez que los gobiernos de Washington y Caracas acordaron también restablecer las relaciones diplomáticas rotas en 2019.

La flexibilización de las sanciones se da además en un contexto en el que el gobierno venezolano busca impulsar la inversión extranjera en el país a través de una nueva ley para el sector petrolero y minero, entre otros instrumentos legales que regulan esas actividades tras años de severas restricciones.

FUENTE: AP

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