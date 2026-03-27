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Szmodics sale del hospital y 'se recupera' tras lesión en la cabeza en repechaje del Mundial

PRAGA (AP) — El delantero irlandés Sammie Szmodics salió del hospital y afirmó que está “recuperándose” después de quedar inconsciente en un fuerte choque con un rival durante el repechaje de clasificación al Mundial contra la República Checa.

Personal médico traslada a Sammie Szmodics, de Irlanda, durante un juego de semifinales de la repesca para la Copa del Mundo entre la República Checa e Irlanda en Praga, República Checa, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Vit Tcherny)
Personal médico traslada a Sammie Szmodics, de Irlanda, durante un juego de semifinales de la repesca para la Copa del Mundo entre la República Checa e Irlanda en Praga, República Checa, el jueves 26 de marzo de 2026. (Foto AP/Vit Tcherny) AP

Szmodics chocó con el jugador checo Stepan Chaloupek cuando ambos fueron hacia un balón alto durante la prórroga del partido del jueves en Praga, donde los checos ganaron en una tanda de penales. Szmodics se desplomó de inmediato en el césped y pareció mostrar un movimiento involuntario de los brazos. El entrenador Heimir Hallgrímsson manifestó que quedó “noqueado por completo”.

El personal médico atendió a Szmodics en el campo durante varios minutos antes de que fuera trasladado a un hospital.

En una actualización que publicó el viernes en Instagram, Szmodics agradeció al personal médico.

“Recuperándome — vamos de nuevo”, escribió.

“Sammie Szmodics fue trasladado al hospital ayer tras sufrir una lesión en la cabeza durante la prórroga del repechaje contra Chequia. Tras más pruebas y un período de observación, recibió el alta del hospital sin problemas — y continuará su recuperación bajo el cuidado de los equipos médicos de la República de Irlanda y del Derby County”, escribió el equipo irlandés el viernes en Instagram.

Szmodics, que juega para el Derby County en la Championship, la segunda división de Inglaterra, llevaba menos de dos minutos en el campo cuando ocurrió el incidente. Había ingresado desde el banquillo ya avanzada la prórroga y tuvo que ser sustituido.

El marcador estaba 2-2 tras la prórroga y los checos ganaron la tanda 4-3.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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