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Swiatek arrolla a Pegula y avanza a semifinales del Abierto de Italia

ROMA (AP) — La tricampeona Iga Swiatek aplastó el miércoles en sets corridos a Jessica Pegula para avanzar a las semifinales del Abierto de Italia.

Iga Swiatek devuelve ante Jessica Pegula en los cuartos de final del Abierto de Italia, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Gregorio Borgia)
Iga Swiatek devuelve ante Jessica Pegula en los cuartos de final del Abierto de Italia, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Roma. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Swiatek es la actual número cuatro del ranking femenino, un lugar por encima de la estadounidense Pegula. Pero la diferencia pareció abisma, ya que la polaca necesitó apenas 67 minutos para imponerse por 6-1, 6-2.

El impresionante nivel de Swiatek es un buen augurio de cara al próximo Abierto de Francia, el Grand Slam en superficie de arcilla que ha ganado cuatro veces.

Su rival de turno en Roma será la ganadora del duelo entre Elena Rybakina y Elina Svitolina, ambas también ex campeonas del torneo.

En los cuartos de final masculinos, Rafael Jódar, el adolescente español de 19 años, jugaba más tarde contra el italiano Luciano Darderi. El ganador se medirá con el noruego Casper Ruud o el ruso Karen Khachanov en las semifinales.

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Tenis de AP: https://apnews.com/hub/tennis

FUENTE: AP

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