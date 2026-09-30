Suspenden en Tennessee ejecución de mujer que cometió asesinato cuando tenía 18 años

Foto entregada por el Departamento Correccional de Tennessee que muestra a Christa Pike el 12 de enero del 2023. (Departamento Correccional de Tennessee via AP) AP

Christa Gail Pike, que ahora tiene 50 años, y su novio fueron declarados culpables de matar a Colleen Slemmer, de 19 años, su compañera de clase en un centro de capacitación laboral en Knoxville, en 1995. Habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en al menos 200 años.

El Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito suspendió la ejecución por votación de 2-1 después de que testigos y otras personas se reunieran en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville.

El fiscal general de Tennessee apeló de inmediato la suspensión ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Los testigos y los medios permanecieron en la prisión por si el máximo tribunal permitía proceder con la ejecución. Los periodistas que serían testigos fueron ingresados a la prisión alrededor de las 10:15 de la mañana para esperar.

Más de 30 personas, algunas con camisetas que decían “Love Heals” (“El amor sana”), se reunieron en un área cercada fuera de la prisión mientras policías a caballo vigilaban cerca.

El caso atrajo una amplia atención en el momento del homicidio, en parte porque un pentagrama tallado en el cuerpo de Slemmer y otros elementos del crimen avivaron temores sobre un culto satánico.

A medida que se acercaba la fecha de ejecución, se reavivó el debate sobre la pena de muerte para delincuentes jóvenes.

Pike no niega haber cometido el homicidio, pero sus partidarios sostienen que el estado debería considerar la edad que tenía entonces, su enfermedad mental y un historial de abuso sexual severo que incluyó haber sido violada desde que era una niña pequeña. El defensor federal Stephen Ferrell señaló que la condena a muerte de Pike es un caso atípico porque a otros jóvenes de 18 años en Tennessee se les han anulado sentencias de ese tipo.

Después del homicidio, Pike fue diagnosticada con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. En su solicitud de clemencia, afirmó que solo quería pelear con Slemmer, pero la mató en un ataque frenético cuando no pudo “frenar”.

“Yo era una chica de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó muchos años siquiera darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho. Aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a la hija, hermana, amiga de alguien. Ahora me enferma pensar que tuve la capacidad de cometer un crimen así”, declaró Pike manifestó en un comunicado:

Madre de la víctima espera se aplique la sentencia de muerte

La madre de Slemmer quiere que la inyección letal se lleve a cabo y afirma que ha esperado décadas para ver cumplida la sentencia de Pike.

“Cada vez que pienso en ello, pienso en Colleen sintiendo ese dolor y tratando de levantarse y correr”, dijo May Martinez a The Associated Press en una entrevista telefónica el sábado.

Contó que un grupo ayudó a recaudar dinero para que ella y su esposo pudieran viajar desde Florida para presenciar la ejecución. No respondió a un mensaje el miércoles después de que se suspendiera la ejecución.

Martinez señaló que la edad de su hija también debería importar al decidir el destino de Pike.

“No pasa un día, ni pasa un minuto, en que no piense en Colleen. Las fiestas son lo peor”, expresó, y señaló que su hija habría cumplido 51 años a principios de septiembre.

El homicidio sacudió a la ciudad de Knoxville. Los fiscales indicaron que Pike, temiendo que Slemmer intentara quitarle a su novio, la atrajo a una zona boscosa el 12 de enero de 1995. Pike cortó a Slemmer con un cúter y la golpeó con un gran trozo de asfalto. Shipp, el novio de Pike, ha admitido que fue él quien talló un pentagrama —un símbolo en forma de estrella asociado con Satanás— en el cuerpo de ella.

Shipp tenía 17 años cuando ocurrió el crimen y recibió una condena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Pike fue la única sentenciada a muerte.

Las ejecuciones de mujeres son raras en EEUU

Tennessee no ha ejecutado a una mujer en al menos 200 años, según Robin M. Maher, directora ejecutiva del Death Penalty Information Center. Sin embargo, los registros antiguos pueden ser irregulares, por lo que es difícil conocer detalles precisos sobre la última mujer que fue ejecutada allí.

Es algo poco común en todo Estados Unidos. Desde 1976, 18 mujeres han sido ejecutadas en el país, lo que representa alrededor del 1% de todas las ejecuciones, según el centro.

Más recientemente, Missouri ejecutó en 2023 a Amber McLaughlin por un homicidio de 2003, en lo que parece ser la primera ejecución de una mujer transgénero en Estados Unidos. En 2021, el gobierno federal ejecutó a Lisa Montgomery, lo que marcó la primera vez en casi siete décadas que el gobierno de Estados Unidos ejecutó a una reclusa.

Pike habría sido la persona número 30 ejecutada en Estados Unidos este año. Florida llevó a cabo el martes su 16ª ejecución de 2026.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jeffrey Collins en Columbia, Carolina del Sur, y Ed White en Detroit.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP