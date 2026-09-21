Venezolano herido de bala por un agente del ICE en Austin permanece detenido

Un hombre coloca flores cerca del lugar donde un venezolano fue baleado por un agente del ICE el día anterior en Austin, Texas, lunes 21 de septiembre de 2026. (Foto AP/Eric Gay) AP

Wilber Rafael Garces Pérez, de 28 años, estaba haciendo una entrega de DoorDash en la capital de Texas, Austin, el domingo antes de que le dispararan durante una parada de tráfico, indicó Fabiana Meléndez Ruiz, vocera de la abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch.

Ruiz señaló que Pérez llamó a su esposa alrededor de las 12:30 de la tarde del domingo para decirle que le habían disparado. Añadió que la esposa no ha hablado con él desde entonces.

Pérez está detenido en el Centro de Procesamiento del ICE del Sur de Texas, en Pearsall, a unos 209 kilómetros (130 millas) al suroeste de Austin, le dijo Ruiz a The Associated Press. Indicó que Lincoln-Goldfinch habló por teléfono con Pérez, quien le contó que estaba siendo interrogado mientras una bala permanecía en su espalda. Pérez también dijo que no tenía analgésicos, según Ruiz.

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, ha difundido poca información y no ha dicho qué motivó el tiroteo. En un comunicado emitido a primera hora del lunes, el departamento afirmó que estaba investigando el tiroteo de un venezolano que se encontraba en Estados Unidos de manera ilegal y que “tenía una orden final de expulsión”.

Pérez es solicitante de asilo y entró a Estados Unidos mediante un programa de permiso de permanencia temporal (parole), y no tiene antecedentes penales, dijo Ruiz.

“Independientemente de su estatus, el uso de la fuerza fue injustificado”, manifestó Ruiz. “Hasta donde entendemos, él estaba aquí legalmente”.

El tiroteo ocurrió en medio de un aumento de la aplicación de las leyes migratorias por parte del ICE en todo Estados Unidos durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Durante el verano, el organismo reportó más de 50.000 arrestos mensuales en julio y agosto, algo inédito para la agencia.

Los agentes de inmigración han quedado bajo intenso escrutinio en medio de una serie de tiroteos durante la ofensiva. Al menos cuatro personas han muerto por disparos de agentes federales durante operativos de control migratorio este año.

La jefa de policía de Austin, Lisa Davis, dijo a los periodistas el domingo que el tiroteo ocurrió tras una parada de tráfico. Señaló que la policía local no estuvo involucrada. Funcionarios locales dijeron que el hombre recibió un disparo en el torso y había sido hospitalizado en condición grave pero estable.

La esposa y la abogada de Pérez no pudieron obtener información sobre su estado en el hospital el domingo hasta que los abogados del hospital les dijeron alrededor de las 6 p.m. que había sido dado de alta 90 minutos antes, indicó Ruiz.

Agregó que el ICE no había confirmado ninguna información a Lincoln-Goldfinch, quien recurrió a bases de datos legales y otros medios para averiguar dónde estaba detenido.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, demócrata, dijo el domingo que quiere que la policía local tenga un papel en la investigación del tiroteo. Watson afirmó que no sería apropiado que el ICE investigara por su cuenta.

En el lugar del tiroteo, un Toyota Corolla azul oscuro estaba estacionado bajo un paso elevado, con daños en la puerta del lado del pasajero y lo que parecían ser agujeros de bala, antes de que fuera remolcado la noche del domingo.

Unas 100 personas protestaron contra el ICE después del tiroteo.

_______

Russ Bynum colaboró desde Savannah, Georgia.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP