Surgen nuevos focos de ébola en Congo

Personal médico atiende al cuerpo de una persona que murió de ébola en Bunia, República Democrática del Congo, el 4 de septiembre del 2026. (AP foto/Dieudonne Dirole) AP

Más del 70% de los nuevos casos todavía provienen de personas que no figuran entre los contactos conocidos y al menos el 60% de las muertes ocurren fuera de los centros de tratamiento, dijo a The Associated Press el director general de los Centros de Salud de África, el doctor Jean Kaseya.

“Hay muchas otras personas que se están enfermando, que no son examinadas, tratadas ni registradas”, declaró Kaseya.

La remota provincia de Kivu del Norte, golpeada por el conflicto y que ha surgido como el nuevo epicentro, ahora representa alrededor del 40% de todos los casos nuevos confirmados en Congo, frente al 24% a finales de agosto. Pero la respuesta sobre el terreno es “caótica”, afirmó Stephanie Hoffmann, coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF).

El brote de ébola más mortífero de Congo —causado por el virus Bundibugyo, para el cual no hay vacuna ni tratamiento aprobados— fue declarado en mayo bajo algunas de las condiciones más difíciles imaginables, alimentadas por movimientos masivos de población, violencia rebelde, desconfianza y el precario bienestar de los trabajadores de primera línea.

Congo ha registrado más de 8.500 casos en el brote, según datos del gobierno, lo que lo convierte en el brote de ébola de crecimiento más rápido del que se tenga registro y el más letal del país. Kenia reportó el martes su primer caso de ébola: un hombre que llegó desde Congo y murió mientras recibía tratamiento.

El mayor desafío hasta ahora es el rastreo de contactos, indicó el doctor Kaseya. Hasta el momento solo se ha rastreado el 23% de los contactos esperados de pacientes con ébola. La enfermedad se está propagando en una región de Congo con intensos movimientos de población debido a actividades económicas, desplazamientos por el conflicto y la minería, y donde existe una profunda desconfianza hacia el gobierno y desinformación sobre el virus.

“No puedo decirles cuándo podremos detener este brote a menos que implementemos el enfoque centrado en las aldeas”, indicó el director de los Centros de Salud de África. Pidió la participación directa de las aldeas y de los líderes locales en el rastreo de contactos, los entierros de pacientes fallecidos y el aislamiento de casos.

Centros de tratamiento desbordados mientras otros establecimientos de salud brindan apoyo

Muchos centros de tratamiento de ébola en Kivu del Norte están lidiando con escasez de personal sanitario y suministros, lo que contribuye a más muertes entre los pacientes, según ha indicado la Organización Mundial de la Salud.

La tasa de letalidad de Kivu del Norte, del 58%, es la más alta entre las siete provincias afectadas de Congo. La enfermedad se ha extendido a la mitad de sus 34 zonas sanitarias. En nueve de esas 17 zonas afectadas, más de la mitad de los pacientes con infecciones confirmadas han muerto, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud.

Desesperados por recibir atención, pacientes en algunas partes de Kivu del Norte han recurrido a establecimientos de salud habituales, indicó MSF.

“Los trabajadores sanitarios locales son quienes más lo sienten, porque tienen que decidir entre enviar a los miembros de su comunidad a casa para que potencialmente mueran solos o ponerse ellos mismos en riesgo para ayudar a tratarlos en su centro de salud”, explicó Hoffmann, coordinadora del centro de tratamiento de ébola de MSF en Butembo, Kivu del Norte.

Algunas familias se muestran reacias a reportar una muerte

Casi cinco meses después de que se declarara el brote, se ha vuelto más difícil rastrearlo en partes de Kivu del Norte, donde los residentes todavía “tienen dificultades para creer que la enfermedad existe”, dijo Michel Ngimba, del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Butembo.

Describió casos en los que las familias se mostraban reacias a reportar una muerte o a permitir que se tomara una muestra de alguien que falleció con síntomas de ébola. En otros casos, las familias “quieren organizar el funeral rápidamente”, señaló Ngimba, lo que podría crear nuevas cadenas de transmisión porque los cuerpos de las personas que mueren por ébola son altamente contagiosos.

“Se ha vuelto más difícil monitorear la situación y tenemos tiene que lidiar con situaciones muy cambiantes y a veces difíciles de documentar”, afirmó.

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El corresponsal Sebastien Kitsa Musayi en Beni, Congo contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP