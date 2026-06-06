Surge "Partido de las Cucarachas" en la India, popular entre los jóvenes

Un manifestante con una máscara de cucaracha en una protesta en Nueva Delhi el 6 de junio del 2026. (AP foto/Manish Swarup) AP

La protesta en Jantar Mantar, en Nueva Delhi, marca la primera incursión del movimiento en la política callejera tras semanas de dominar los feeds de redes sociales y los titulares de noticias, al atraer a millones de seguidores en línea y un amplio respaldo entre los jóvenes indios.

El detonante inmediato de la protesta fue una presunta irregularidad en un examen reciente que ha acaparado titulares en India, lo que enfureció a una amplia comunidad estudiantil.

Cientos de indios, en su mayoría jóvenes, se congregaron en la zona de protestas de Nueva Delhi cerca del Parlamento; algunos llevaban pancartas y máscaras de cucaracha.

Abhijeet Dipke, fundador del movimiento en internet, se sumó a la protesta después de aterrizar en la capital procedente de Estados Unidos el sábado por la mañana. La policía había colocado barricadas de acero en la zona de llegadas del aeropuerto internacional de Nueva Delhi.

Dipke señaló en una publicación en redes sociales poco después de llegar que la policía otorgó permiso al Partido Janata de la Cucaracha, o CJP por sus siglas en inglés, para realizar la protesta, y añadió: “Las cucarachas se reúnen en Jantar Mantar”.

Los organizadores usaron redes sociales para convocar a simpatizantes a la marcha del sábado y exigir la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan. La exigencia surgió de una controversia por irregularidades en un examen en mayo, que rápidamente se convirtió en una vía para canalizar la frustración por el sistema educativo de India y las limitadas oportunidades laborales.

Los simpatizantes corearon consignas como: “¡Vienen las cucarachas, Dharmendra Pradhan se va!”. En una pancarta se leía: “Esperando exámenes que no se filtren”.

Se animó a los participantes a llevar la bandera nacional de India y un libro, que —según los organizadores— simbolizaba el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades para todos. Los organizadores también instaron a los manifestantes a mantenerse pacíficos y evitar cualquier confrontación con la policía.

“Es hora de convertir esta pequeña broma en una revolución”, publicó el viernes la cuenta oficial del CJP en X.

Mansi Sehgal, una manifestante de 26 años, comentó que las protestas comenzaron por asuntos relacionados con exámenes, pero que el problema de fondo es que la gente no ha tenido un espacio para alzar la voz o hacer preguntas. “El CJP está haciendo eso. Así que esto es literalmente lo primero con lo que la gente puede conectar y hacer preguntas”, afirmó.

Las “cucarachas” enfrentan un desafío difícil

“Esta es una lucha larga. Estamos viendo que ya casi es un mes que estamos exigiendo la renuncia (de Pradhan)”, declaró Dipke en el lugar.

Habrá que ver cuántas personas terminan sumándose a la protesta que se ha convertido en una prueba temprana de si el movimiento puede canalizar su popularidad en línea hacia un apoyo de base más amplio, en medio de la creciente frustración entre los jóvenes indios por la educación, el empleo y las perspectivas económicas.

El otro gran desafío sería cómo el partido maneja el tipo de resistencia que han enfrentado movimientos de protesta anteriores bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

Durante la última década, las autoridades han intentado sofocar protestas, incluidas una por una controvertida legislación de ciudadanía y las de agricultores. Organizadores y activistas han sufrido problemas legales y arrestos, lo que —según críticos— refleja un esfuerzo más amplio del gobierno de Modi por suprimir la disidencia.

Pero pese a los desafíos, los manifestantes expresaron optimismo ante un cambio.

“Este es un movimiento que pone primero a la juventud”, sostuvo Satya Prakash Yadav, un joven estudiante. “La juventud es el futuro y nos aseguraremos de que nuestro futuro sea seguro”.

El partido en línea ha crecido con rapidez

El CJP surgió hace apenas tres semanas y se convirtió en una salida inesperada para el descontento entre simpatizantes que se autodenominan con orgullo “cucarachas”.

El presidente del Tribunal Supremo de India, Surya Kant, comparó a críticos y a algunos jóvenes desempleados con cucarachas durante una audiencia en mayo, lo que provocó una reacción adversa entre los jóvenes. Dipke, estratega de comunicación política y estudiante de la Universidad de Boston, tomó el insulto como inspiración para un partido político paródico. Semanas después de lanzar un sitio web y cuentas en redes sociales, la página de Instagram del CJP ha acumulado más de 22 millones de seguidores.

El partido ha convertido a la cucaracha en un emblema irónico de resistencia y de expresión política. Videos y memes que se burlan del desempleo, la corrupción y la disfunción política han acumulado millones de visualizaciones en internet. Cuentas paródicas del CJP también han adoptado la cucaracha como símbolo político y usan memes, consignas de campaña ficticias y comentarios satíricos.

El mensaje del movimiento, en tono de broma, mezcla humor autocrítico con crítica política. Sus simpatizantes se describen en broma como desempleados, permanentemente conectados y excluidos de una influencia significativa. Bajo el humor hay una crítica más amplia al gobierno de Modi. Los seguidores del CJP sostienen que, bajo Modi, los indios comunes —en particular los jóvenes— se han quedado con menos oportunidades.

Para simpatizantes de Modi, el partido no es más que una broma

Los jóvenes en India representan más de una cuarta parte de la población, pero enfrentan oportunidades laborales limitadas, aumento del desempleo y un creciente desencanto con la política tradicional. Muchos votantes jóvenes también son críticos del gobernante Partido Bharatiya Janata, de tendencia hindú nacionalista, y citan preocupaciones por el aumento de la polarización religiosa, la ampliación de la desigualdad y las crecientes presiones económicas.

Los escépticos del movimiento, en particular los simpatizantes del partido de Modi, desestiman el fenómeno y lo consideran poco más que un truco de redes sociales. Argumentan que la popularidad en línea del movimiento quizá no se traducirá en movilización en las calles y que su rápido ascenso probablemente sea pasajero.

El auge del grupo refleja una tendencia similar en el sur de Asia: movimientos juveniles nacidos en redes sociales que desempeñan un papel central en protestas contra gobiernos, incluidas las revueltas en Sri Lanka y Bangladesh y la agitación en Nepal.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Shonal Ganguly y Piyush Nagpal en Nueva Delhi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP