Suman 55 los fallecidos por epidemia de dengue y chikingunya en Cuba

La viceministra de Salud, Carilda Peña, indicó durante una conferencia de prensa que 37 decesos se produjeron por chikungunya y 18 por dengue, ambas arbovirosis –enfermedades transmitidas por los mosquitos—que suelen prosperar en los climas tropicales.

“Cuba es un país adonde la circulación del dengue como casi todos conocen tiene un comportamiento endémico y en ciertos periodos del año hay factores que lo propician”, explicó Peña.

“A eso le sumamos que alrededor del mes de julio por la provincia de Matanzas… se introdujo el virus de chikungunya que circula en más de 119 países del mundo”, agregó la especialista. Posiblemente una persona ya enferma o incubándolo lo contagió a sus vecinos, señaló.

Los cubanos no habían padecido hasta ahora esta última enfermedad, que sí golpeó durante la pasada década a varias naciones vecinas, por lo que no tenían inmunidad, expresó Peña.

En julio y agosto muchos ciudadanos comenzaron a quejarse de fiebres y cefaleas, extrañas inflamaciones articulares, dolores incapacitantes en las manos y piernas o inmovilidad del cuello y el torso. E n diciembre las autoridades reconocieron la presencia de chikungunya en la isla que se sumó al dengue.

Peña estima que unas 47.000 personas sufrieron chikungunya y más de 30.000 dengue, pero también podría haber un subregistro en la medida en que no toda las personas acuden al médico.

En las últimas semanas la mayor incidencia se determinó en el oriente del país, afectado en octubre por el huracán Melissa, en especial Las Tunas y Holguín, dijo.

Sin embargo, Peña indicó que tras los picos de contagios de los meses pasados en las últimas semanas se produjo un descenso de los casos sospechosos por padecimientos de arbovirosis.

Normalmente se toma como presumibles enfermos a todas las personas que llegan a los centros de salud con fiebre y características de la enfermedad. Luego de un examen de sangre se confirma o no el padecimiento.

Tampoco se reporta zika, oropouche o fiebre amarilla, los otros virus transmitidos por mosquitos.

El gobierno cubano informó a comienzos de diciembre que había comenzado en la provincia de Matanzas un ensayo clínico con un medicamento de producción nacional llamado Jusvinza y creado por los centros de biotecnología locales para enfrentar las secuelas persistentes del chikungunya.

Paralelamente el gobierno retomó el programa de fumigación en hogares, centros de trabajo y en las calles con el fin de controlar a los mosquitos que se reproducen en casi cualquier pequeño depósito de agua.

