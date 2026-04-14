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Suiza celebra feria de relojes de lujo, en medio de incertidumbre por la guerra

GINEBRA (AP) — Las más prestigiosas marcas de relojes de lujo se reunían el martes en Ginebra para un cónclave de ese opulento sector, en medio de la gran incertidumbre planteada por la guerra con Irán.

Visitantes inspeccionan relojes de lujo de la marca Vacheron Constantin en la feria de relojes en Ginebra, el 14 de abril del 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)
Visitantes inspeccionan relojes de lujo de la marca Vacheron Constantin en la feria de relojes en Ginebra, el 14 de abril del 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP) AP

Se trata de la feria anual Watches and Wonders, un encuentro de primer nivel en un sector ansioso por recuperarse tras dos años de contracción del mercado con la esperanza de que eso incluya ventas en los países árabes del Golfo Pérsico.

Sin embargo, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha tenido un enorme impacto en la economía mundial, al impulsar los precios de la energía, frenar los envíos de fertilizantes y alterar los viajes aéreos, entre otras repercusiones.

Los relojes de alta gama no son la excepción. El alza vertiginosa de los precios de metales preciosos como el oro y la plata y los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump ya habían afectado al mercado.

Ahora, las renovadas presiones inflacionarias y las dudas sobre la confianza del consumidor están introduciendo una nueva incertidumbre en el mercado, que genera decenas de miles de millones de dólares en ingresos cada año.

“La guerra en Oriente Medio sin duda tendrá un enorme impacto en las exportaciones suizas porque representa el 10% del total de las exportaciones suizas de relojes, así que es bastante sustancial”, declaró Oliver Müller, fundador de la consultora suiza LuxeConsult.

“Algunos mercados en Oriente Medio están totalmente paralizados”, añadió. En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, “el 60% del negocio se hace con turistas. Así que, como se imaginará, ahora mismo no está pasando nada”.

Una “nube” sobre la feria Watches and Wonders

La feria es una reunión de élite que exhibe innovaciones, impulsa acuerdos y reúne a unas 65 marcas de todo el mundo, aunque eso es apenas una pequeña parte de una industria que cuenta con unos 450 fabricantes de relojes solo en Suiza. Se espera la asistencia de unos 60.000 visitantes.

“Tenemos muy pocas cancelaciones. Tuvimos que adaptar algunos viajes, pero esperamos una edición récord en términos de número de visitantes”, indicó Mathieu Humair, director general de Watches and Wonders.

Incluso asistieron celebridades. La estrella del tenis Jannik Sinner y el actor Patrick Dempsey estuvieron presentes en la apertura el martes.

Morgan Stanley, en el 9º Informe Anual Swiss Watcher elaborado junto con LuxeConsult, apuntó en febrero que las exportaciones suizas de relojes disminuyeron un 1,7% el año pasado en términos de valor, en un año en el que el franco suizo fue relativamente fuerte frente al dólar estadounidense y el euro.

Fue el segundo año consecutivo de contracción del mercado, según el informe.

“Cuando miras atrás a hace un año, el tema era: los aranceles y la incertidumbre”, comentó el analista del sector Ming Liu. “Lamentablemente, seguimos estando en la incertidumbre, incluso más con lo que está ocurriendo en Oriente Medio”.

Al igual que en el sector de los bienes de lujo en general, las marcas más grandes han ido ganando cuota de mercado. Cuatro de las aproximadamente 450 marcas de relojes de Suiza —Rolex, Cartier, Patek Philippe y Omega— representan más de la mitad de la cuota total del mercado minorista suizo, según el informe.

Y el segmento más exclusivo ha ido creciendo: los relojes artesanales con un precio superior a 50.000 francos (más de 63.000 dólares) por unidad representaron el 37% del valor total de las exportaciones suizas de relojes el año pasado —frente al 33,5% en 2024—, indicó.

Suiza sigue destacando en el negocio de los relojes de lujo

El informe de Morgan Stanley sostiene que los relojes fabricados en Suiza representan alrededor del 96% del mercado mundial de relojes de lujo, es decir, aquellos que se venden por al menos 2.000 francos cada uno (más de 2.200 dólares).

Grand Seiko, de Japón, es el “retador no suizo más creíble” y Titan, de India, está intentando abrirse paso hacia el nivel más alto, según el informe.

Los suizos vienen de un año turbulento. Trump impuso el año pasado aranceles excepcionalmente altos a los bienes procedentes de Suiza, que alcanzaron un máximo del 39%, el más alto aplicado a cualquier país occidental desarrollado.

Una delegación de ejecutivos empresariales suizos viajó a la Casa Blanca y ofreció regalos a Trump, incluido un reloj de sobremesa Rolex, en noviembre. Al mes siguiente Estados Unidos anunció un acuerdo que redujo drásticamente los aranceles sobre los productos suizos.

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El videoperiodista Mustakim Hasnath contribuyó desde Ginebra.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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