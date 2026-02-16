Suecia: Investigan a hombre sospechoso de vender sexo con su esposa a decenas de hombres

Compartir en:









El hombre permanece bajo custodia desde octubre, después de que la mujer denunció los hechos a la policía, mientras los investigadores preparan cargos penales por proxenetismo agravado, señaló la fiscal Ida Annerstedt.

Los fiscales hablaron públicamente el lunes por primera vez sobre el número total de hombres que se cree que estuvieron involucrados. No han revelado el nombre de la pareja. El hombre, que tiene más de 60 años, niega las acusaciones.

Annerstedt no comentó si hubo coacción o si la esposa estaba drogada durante los encuentros sexuales.

La ley sueca penaliza la compra de sexo y el proxenetismo, pero no penaliza la venta de sexo por parte de las trabajadoras sexuales, a quienes se considera víctimas explotadas. Si el esposo es declarado culpable de proxenetismo agravado, podría enfrentar de 2 a 10 años en prisión.

Dos hombres que se cree que compraron sexo con la mujer han sido acusados y es probable que se presenten cargos contra más sospechosos, indicó la fiscal. Se exponen a hasta un año de prisión si son declarados culpables. La compra de servicios sexuales sin contacto físico, a través de internet, también está penalizada en Suecia.

Annerstedt indicó que la acusación formal contra el esposo se presentará el 13 de marzo, y se espera que el juicio comience poco después.

