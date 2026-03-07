americateve

Suecia investiga un carguero que habría transportado grano robado con tripulación rusa

ESTOCOLMO (AP) — Las autoridades suecas investigan un buque de carga que navega por el mar Báltico, acusado de transportar grano robado, informaron funcionarios el sábado.

Esta imagen, proporcionada por la Guardia Costera Sueca y tomada el viernes 6 de marzo de 2026, muestra a las autoridades suecas abordando el Caffa, un carguero que navega por el mar Báltico. (Guardia Costera Sueca vía AP)
La Guardia Costera de Suecia indicó durante una conferencia de prensa el sábado que la tripulación del Caffa es predominantemente rusa, y que el barco figura en la lista de sanciones de Ucrania, según la agencia de noticias sueca TT.

TT reportó que el Caffa también presuntamente navegaba bajo una bandera falsa cuando las autoridades de Suecia lo abordaron el viernes en aguas territoriales suecas para registrarlo y realizar entrevistas. Estaba navegando bajo bandera de Guinea.

Las autoridades están preocupadas por su navegabilidad y una persona está bajo investigación penal, reportó TT. No se dispuso de inmediato de otros detalles sobre el Caffa y su tripulación.

Suecia anunció el año pasado que intensificará las verificaciones de seguros a buques extranjeros, en una medida destinada a endurecer los controles sobre la llamada “flota en la sombra” de Rusia, compuesta por barcos envejecidos que se utilizan para transportar petróleo y gas o para llevar grano ucraniano robado.

La edad promedio de las embarcaciones es de alrededor de 18 años, lo que significa que están cerca del final de su vida útil y son más vulnerables a accidentes, especialmente si no reciben un buen mantenimiento.

El gobierno en Estocolmo encargó el año pasado a la Guardia Costera y a la Administración Marítima de Suecia recopilar información sobre seguros no sólo de los barcos que hacen escala en puertos suecos, sino también de los que atraviesan las aguas territoriales del país y su zona económica exclusiva.

Las autoridades no han indicado si creen que el Caffa forma parte de la flota en la sombra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Apagones masivos desatan protestas y cacerolazos en La Habana y Matanzas tras colapso del sistema eléctrico

Cartel contra el régimen cubano aparece en pleno juego del Clásico Mundial de Béisbol en Puerto Rico

Departamento de Justicia evalúa presentar cargos federales contra funcionarios del régimen cubano

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

