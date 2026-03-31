Sudáfrica sufre alzas récord del diésel pese a recorte del impuesto a combustibles

Personas hacen fila para comprar combustible en una gasolinera, en Johannesburgo, Sudáfrica, el martes 31 de marzo de 2026. (AP Foto/Themba Hadebe) AP

Esto ocurre pese a que el ministro de Finanzas del país, Enoch Godongwana, anunció el martes una reducción de 3 rands (0,18 dólares estadounidenses) por litro de combustible, en un intento por amortiguar el impacto del alza de precios.

El aumento de 7,51 rands (0,44 dólares) en el precio del diésel y de 3,06 rands (0,18 dólares) para la gasolina ya ha provocado ondas de choque en la nación africana.

Para la noche del martes, algunas gasolineras en el este de Johannesburgo ya se habían quedado sin diésel y sin gasolina.

En algunas estaciones sólo había gasolina disponible. Y en aquellas que aún tenían combustible, se veía cómo las filas iban creciendo.

Godongwana manifestó el martes que el conflicto en Oriente Medio había incrementado los riesgos para los mercados energéticos globales y ejercido presión sobre los precios internos del combustible.

La reducción del impuesto al combustible para el mes de abril, antes de que Sudáfrica anunciara de nuevo precios ajustados del combustible en marzo, le costaría al gobierno 6.000 millones de rands (más de 351 millones de dólares) en ingresos fiscales perdidos.

El país también se ha visto afectado por retrasos logísticos en la distribución de combustible, mientras decenas de estaciones se quedaban sin existencias y otras comenzaban a racionar las compras a los clientes. Algunas impusieron límites de entre 30 y 50 litros (8 a 13 galones) por automóvil.

“Incluso después de que se redujeran los impuestos al combustible, estos son los mayores aumentos de la historia reciente y serían devastadores para los consumidores”, comentó Theuns Du Buisson, investigador económico del Instituto de Investigación Solidarity.

Señaló que los incrementos del combustible, especialmente el aumento récord del diésel, tendrían un efecto devastador en los costos de logística y transporte, así como repercusiones en la inflación en los próximos meses.

Como la mayoría de los sudafricanos utiliza el transporte público, es probable que el impacto se sienta sobre todo en los hogares de bajos ingresos, indicó Du Buisson.

El servicio de autobuses en la capital, Pretoria, se vio interrumpido el martes debido a la escasez de combustible, informó el municipio.

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Michelle Gumede contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP